Η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησαν σήμερα σε συντονισμένη επιχείρηση για την πάταξη παράνομης εργοδότησης, παράνομης απασχόλησης και αδήλωτης εργασίας στην επαρχία Λάρνακας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 19 προσώπων και την επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους €63.000.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης σε υπό ανέγερση συγκρότημα οικοδομών. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 19 υπήκοοι τρίτων χωρών να εργάζονται χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, ενώ για ένα από τα 19 πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο.

Σε βάρος των 19 προσώπων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ κατά τεσσάρων εργοδοτών διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Επαρχιακά Κλιμάκια Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου), της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Οι λειτουργοί διαπίστωσαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία και άλλων σχετικών ρυθμίσεων και επέδωσαν ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικών προστίμων ύψους €63.000.