Παράπονα από μερίδα γονέων έλαβε το philenews σχετικά με την κατάσταση των λεωφορείων ιδιωτικής εταιρείας, τα οποία θα μετέφεραν μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Νεοφύτου σε σχολική εκδρομή.

Μετά από απαίτηση του διευθυντή του σχολείου, ζητήθηκε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στα λεωφορεία. Όπως μας αναφέρθηκε, από τα περίπου δέκα λεωφορεία, τα οκτώ κρίθηκαν ακατάλληλα, λόγω φθαρμένων ελαστικών, ληγμένων πυροσβεστήρων και άλλων τεχνικών φθορών.

Η διεύθυνση του σχολείου είχε ήδη μεριμνήσει, αποστέλλοντας επιστολές τόσο στην Τροχαία Λεμεσού όσο και στο ΤΟΜ, ζητώντας να γίνει έλεγχος πριν επιβιβαστούν οι μαθητές. Το πρωί της Πέμπτης, μέλη της Τροχαίας Λεμεσού και λειτουργοί του ΤΟΜ έφτασαν στο σχολείο και διαπίστωσαν ότι ένα από τα λεωφορεία ήταν εντελώς ακατάλληλο, καθώς δεν διέθετε τα κατάλληλα ελαστικά.

Σε άλλα λεωφορεία διαπιστώθηκαν μικρότερες παρατυπίες, όπως ληγμένους πυροσβεστήρες, με την εταιρεία να προχωρεί σε αντικατάσταση. Έτσι, οι μαθητές της Α’ και Γ’ Γυμνασίου μπόρεσαν τελικά να αναχωρήσουν για την εκδρομή.

Ωστόσο, η εκδρομή της Β’ Γυμνασίου ακυρώθηκε. Σε λεωφορείο που έπρεπε να αλλάξει ελαστικό τοποθετήθηκε λάθος, ενώ κάποια από τα απαιτούμενα λεωφορεία δεν προσήλθαν καθόλου στο σχολείο. Η ακύρωση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ΤΟΜ όσο και της Αστυνομίας.

Το σχολείο προτίθεται να προβεί σε επίσημη ενημέρωση προς το Υπουργείο Παιδείας ενώ θα αποστείλει επιστολές και στην εταιρεία που παρείχε τα λεωφορεία.