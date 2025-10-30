Ετοιμάζονταν να προάξουν αστυνομικό επ’ ανδραγαθία ή να του παρέχουν ηθική ή υλική αμοιβή, σε σχέση με τη δράση του, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και τελικά βρέθηκε να διώκεται πειθαρχικά για ψεύδος και απόκρυψη της αλήθειας.

Ο εν λόγω αστυφύλακας πέρασε τελικά από πειθαρχικό, καταδικάστηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά, και για ψεύδος ή διαστροφή ή απόκρυψη της αλήθειας και του επιβλήθηκε ποινή της στέρησης ενός ημερομισθίου, σε σχέση με την πρώτη κατηγορία και δύο ημερομισθίων, σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία.

Άσκησε έφεση κατά της απόφασης και το Συμβούλιο Εφέσεων της Αστυνομίας επικύρωσε την καταδίκη του. Εναντίον της απόφασης αυτής καταχώρησε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο προχθές την απέρριψε κρίνοντας ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων να επικυρώσει την απόφαση του Προεδρεύοντος Αξιωματικού, υπήρξε νόμιμη και εύλογη, υπό το φως των στοιχείων και δεδομένων.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο υπεύθυνος υπαστυνόμος του Αστυνομικού Σταθμού ΧΧΧΧ, υπέβαλε προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Επαρχίας ΧΧΧΧ, με επιστολή του ημερομηνίας 19.10.2016, εισήγηση για επ’ ανδραγαθία προαγωγή του αιτητή ή παροχή ηθικής ή υλικής αμοιβής, σε σχέση με τη δράση του, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, στις 17.9.2016 και ώρα 17:00 ο αιτητής ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, προσέτρεξε σε πολυκατοικία από την οποία ακούστηκε γυναίκα που φώναζε «βοήθεια, κάποιος να καλέσει την πυροσβεστική», όπου διαπίστωσε πως έβγαιναν πυκνοί καπνοί από ισόγειο διαμέρισμα. Αφού εισήλθε εντός του διαμερίσματος, εντόπισε τη γυναίκα σε κατάσταση σοκ, το διαμέρισμα γεμάτο μαύρους καπνούς και αφού πλησίασε τη γυναίκα, την απομάκρυνε από το διαμέρισμα, με ασφάλεια, στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας, όπου έκανε προσπάθειες για να την ηρεμήσει και να αναπνεύσει.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στην ίδια επιστολή και με κίνδυνο της ζωής του, μέσω πυροσβεστήρα που εξασφάλισε από γειτονικό σπίτι, εισήλθε εκ νέου στο διαμέρισμα και περιόρισε στο ελάχιστο τη φωτιά που έβγαινε από το πλυντήριο και επεκτεινόταν στον χώρο της κουζίνας. Ακολούθως, ο ίδιος ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παραμένοντας στη σκηνή μέχρι την άφιξή της, τα μέλη της οποίας κατέσβησαν πλήρως τη φωτιά.

Προτού υποβληθεί εισήγηση προς το Μόνιμο Εξεταστικό Συμβούλιο για την απονομή ηθικής αμοιβής ή μεταλλείου αξίας και τιμής ή επ’ ανδραγαθία προαγωγή, ζητήθηκε περαιτέρω διερεύνηση των ανωτέρω γεγονότων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με δυο επιστολές λοχιών της Υπηρεσίας, επιβεβαιώθηκαν τα γεγονότα, όχι όμως ότι ο εν λόγω αστυφύλακας βοήθησε την ένοικο να βγει από το διαμέρισμά της. Όπως ανέφερε ο Λοχίας Ι. Τ., στη σύντομη συνομιλία που είχε με την ιδιοκτήτρια, δεν του ανέφερε πως τη βοήθησε κάποιο πρόσωπο προκειμένου να εξέλθει του διαμερίσματος της.

Ενόψει των πιο πάνω, ο τότε Αρχηγός Αστυνομίας αποφάσισε όπως διεξαχθεί διοικητική έρευνα, προτού επιληφθούν του αιτήματος του αιτητή για προαγωγή επ΄ανδραγαθία. Λήφθηκαν προς τούτο καταθέσεις. Η ένοικος του διαμερίσματος έδωσε τρεις καταθέσεις. Στην πρώτη κατάθεση ημερομηνίας 19.9.2016, ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε πως στις φωνές της για βοήθεια, προσέτρεξε ένας άντρας που μετά έμαθε ότι ήταν αστυνομικός και τη βοήθησε να βγει από το διαμέρισμά της. Σε δεύτερη κατάθεση στις 2/12/2016 διαφοροποίησε τα γεγονότα, λέγοντας ότι μόνη της βγήκε από το διαμέρισμα. Η ίδια ανέφερε ότι «ενώ βρισκόμασταν έξω στο πεζοδρόμιο, πράγματι ο γιός μου ΧΧΧΧ είπε ότι τον πλησίασε ο πιο πάνω νεαρός λέγοντας τους ότι με βοήθησε αυτός να βγω έξω. Εγώ του είπα ότι μόνη μου βγήκα έξω στο πεζοδρόμιο […]». Στη συνέχεια έδωσε και τρίτη κατάθεση που επιβεβαίωσε τις δύο πρώτες.

Ενόψει τούτου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη του αστυφύλακα και του επιβλήθηκαν οι πιο πάνω ποινές. Το Δικαστήριο αφού άκουσε τις δυο πλευρές απέρριψε όλους τους λόγους της προσφυγής βρίσκοντας ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί, ούτε παράβαση νόμου, ούτε και πλάνη περί τα πράγματα, ή κατάχρηση εξουσίας, ή υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του προεδρεύοντα αξιωματικού, προκειμένου να υπάρξει επέμβαση.

Στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι ο αστυφύλακας μόλις άκουσε τις φωνές έτρεξε για βοήθεια και συνέβαλε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς με πυροσβεστήρα, ωστόσο στη συνέχεια τα γεγονότα διαφοροποιήθηκαν οπόταν και η πειθαρχική καταδίκη του.