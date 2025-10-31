Παραδοχή καθυστερήσεων στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κύπρου για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000, από την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί μόλις 11 από τα 37 απαιτούμενα διατάγματα. Η απάντησή της στη βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ήρθε σε μια περίοδο που η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη της Ε.Ε. για ελλιπή εφαρμογή της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και την ελλιπή προστασία περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού, οι ομάδες εργασίας που συστάθηκαν από τον Απρίλιο του 2024 αντιμετώπισαν τεχνικά και επιστημονικά εμπόδια, καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη επαρκών δεδομένων για την κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν προβλήματα συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα έχει επανεκτιμηθεί, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί δύο διατάγματα για θαλάσσιες Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και προχωρά η προετοιμασία άλλων δύο, ώστε να επιδειχθεί πρόοδος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφορικά με την εκκρεμούσα διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπουργός δήλωσε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία και τα αρμόδια τμήματα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. για ενημέρωση και παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται».

Η κ. Παναγιώτου επανέλαβε τη δέσμευσή της ότι η έκδοση όλων των διαταγμάτων θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, διαβεβαιώνοντας ότι η προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας παραμένει «προτεραιότητα και βασική δέσμευση» του Υπουργείου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραπέμφθηκε στο ΔΕΕ τον Μάρτιο του 2024, καθώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είχαν καθοριστεί ειδικά μέτρα διατήρησης για 28 από τις 37 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, ενώ οι στόχοι διατήρησης σε πέντε περιοχές κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, που υπέβαλε την ερώτηση στις 23 Μαΐου 2025, έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Κύπρου και εκθέτουν τη χώρα σε οικονομικές κυρώσεις από την Ε.Ε.