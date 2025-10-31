Τη μοναδική του αθλητική προσπάθεια, με έντονο συμβολισμό αντοχής και αλληλεγγύης, ξεκίνησε ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, με στόχο να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.

Η εκκίνηση πραγματοποιήθηκε στις 06:00 το πρωί από το λιμανάκι της Πάφου, ενώ ο τερματισμός της διαδρομής αναμένεται να γίνει την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, στη μαρίνα της Αγίας Νάπας.

Το εγχείρημα, που αναμένεται να καλύψει εκατοντάδες χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα απαιτητικές θαλάσσιες συνθήκες, συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (ΣΕΒΑΚ) και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου “Ένα Όνειρο Μια Ευχή”, που βοηθά παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.

Σε δηλώσεις πριν από την έναρξη της προσπάθειας του, ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης εξέφρασε συγκίνηση για τη θερμή υποδοχή της οποίας έτυχε και για τα λόγια ψυχής που άκουσε, ενώ ευχήθηκε να τα καταφέρει. Όταν, είπε, «τα λόγια είναι βγαλμένα μέσα από την ψυχή είναι δυνατά λόγια», ευχόμενος όλα αυτά τα δυνατά λόγια να εμψυχώσουν όλη την ομάδα του, λέγοντας ότι η όλη προσπάθεια εξαρτάται όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και από την ομάδα του, την οποία χαρακτήρισε δυνατή.

«Τα όνειρα, όρια δεν έχουν», είπε ο κ. Ταϊγανίδης, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο όνειρο, στόχο έχει να στηρίξουν τα παιδιά με καρκίνο. «Το μέλλον της χώρας είναι τα μικρά παιδιά» συμπλήρωσε και ευχήθηκε «καλό μας ταξίδι».

Ο Γιώργος Αδάμ, προπονητής του παραολυμπιονίκη, σε δηλώσεις του στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου ανέφερε πως ο Έλληνας παραολυμπιονίκης θα κολυμπήσει μια απόσταση 160 χιλιομέτρων σε ανοικτή θάλασσα με τελικό προορισμό την Αγία Νάπα. Πρόκειται, συνέχισε, για μια δοκιμασία πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη την οποία δεν την έχει κάνει κανείς άνθρωπος στον κόσμο.

Πρόσθεσε πως ο παραολυμπιονίκης έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και εκτίμησε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και θα τα καταφέρει στο τέλος. Τον παραολυμπιονίκη συνέχισε, θα τον συνοδεύουν δύο σκάφη με πλήρωμα και η διατροφή του είναι προγραμματισμένη να γίνεται κάθε μια ώρα στην αρχή, όπως είπε, και κάθε μισάωρο μετά το μεσημέρι.

Για αυτό το εγχείρημα, είπε ο κ. Αδάμ η προετοιμασία ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, προσθέτοντας πως ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης έχει την ψυχική δύναμη να τα καταφέρει, όπως τα καταφέρνει πάντα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 143 χιλιόμετρα κατέληξε.

Ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε πως σήμερα από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου γίνονται μάρτυρες μιας σημαντικής προσπάθειας ενός ταξιδιού, δύναμης, ψυχής και ανθρωπιάς.

ΚΥΠΕ