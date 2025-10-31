Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου, εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα του δρόμου Παρεκκλησιά-Επταγώνια (Ε109), εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1), εργασίες καθαρισμού του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6), εργασίες ανακατασκευής των τοίχων αντιστήριξης πριν από την είσοδο της Κοινότητας του Κάτω Δρυ και εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), ανακοίνωσε το Τμήμα Δημόσιων Έργων.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, μέχρι και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 20:30 μέχρι τις 05:30 της επόμενης μέρας, εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακων, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου, από την έξοδο της Σκαρίνου μέχρι την έξοδο της Πέτρας του Ρωμιού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, από τις 07:00 μέχρι τις 16:00, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα του δρόμου Παρεκκλησιά-Επταγώνια (Ε109).

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 100μ. περίπου και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με το σύστημα «STOP & GO» με κατάλληλη σηματοδότηση.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, μέχρι και την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1), στο τμήμα Χοιροκοιτίας προς Σκαρίνου με κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνουν τμηματικά οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Λευκωσία σε μήκος 3χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Επίσης, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6) και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι οι εργασίες ανακατασκευής των τοίχων αντιστήριξης πριν από την είσοδο της Κοινότητας του Κάτω Δρυθα συνεχίζονται μέχρι και την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025,και έτσι ο δρόμος Πάνω Λευκάρων-Κάτω Δρυ-Βάβλας θα παραμείνει κλειστός για την τροχαία κίνηση.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι οδηγοί προερχόμενοι από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού με προορισμό τον Κάτω Δρύ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν την έξοδο της Χοιροκοιτίας και ακολούθως, μέσω του δρόμου Χοιροκοιτίας-Βάβλας-Οράς, και διαμέσου της Κοινότητας Βάβλας να καταλήγουν στον προορισμό τους.

Ίδια πορεία θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι οδηγοί που επιθυμούν να προσεγγίσουν το Μοναστήρι του Άγιου Μηνά, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Βάβλας και Κάτω Δρυ, ενόψει της πανήγυρης που διοργανώνεται με την ευκαιρία της εορτής του Μεγαλομάρτυρα στις 11 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, οι οδηγοί από Λεύκαρα προς Βάβλα θα πρέπει να ακολουθούν πορεία μέσω του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού και στη συνέχεια, μέσω του δρόμου Χοιροκοιτίας-Βάβλα-Οράς.

Στο μεταξύ, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι θα διεξάγονται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), ως ακολούθως:

Την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, από τις 20:30 μέχρι τις 05:30 της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται οι εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι κλειστές και οι τρεις λωρίδες του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση προς Λευκωσία, από το ύψος της εξόδου προς Βιομηχανική Ιδαλίου μέχρι τον ζυγιστικό σταθμό Λατσιών και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται σε μια λωρίδα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, που θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Λόγω των εργασιών, η έξοδος προς Βιομηχανική Ιδαλίου και Τσέρι, καθώς και η έξοδος προς τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας στην κατεύθυνση Λεμεσού-Λευκωσίας θα παραμείνουν κλειστές. Οι οδηγοί που θα ήθελαν να κατευθυνθούν προς Λακατάμεια, Τσέρι, Δάλι και Περιμετρικό, προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν την προηγούμενη έξοδο του Κοτσιάτη και να ακολουθήσουν πορεία από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού (Β1). Στη συνέχεια, μέσω της φωτοελεγχόμενης συμβολής στην περιοχή Ιδαλίου (Χαλεπιανές), θα μπορούν, στρίβοντας αριστερά, να κατευθύνονται προς Λακατάμεια, Τσέρι και Περιμετρικό και, στρίβοντας δεξιά, προς Δάλι.

Αντίστοιχα, θα είναι κλειστή και η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού προς Λευκωσία από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού. Οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν τον επόμενο κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ