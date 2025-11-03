Στη θέση όπου άλλοτε δέσποζε το ιστορικό ξενοδοχείο Curium Palace, στη Νεάπολη Λεμεσού, αναμένεται να ανεγερθεί νέα πολυώροφη οικοδομή γραφείων με υπόγειο και κατάστημα στο ισόγειο, συνολικού κόστους €22 εκατομμυρίων. Η Περιβαλλοντική Αρχή, σε αιτιολογημένη διαπίστωσή της με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2025, δεν φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Το νέο κτίριο θα ανεγερθεί στα τεμάχια όπου στεγαζόταν το εμβληματικό Curium Palace Hotel, το οποίο είχε κατεδαφιστεί το 2023, έπειτα από σχετική άδεια που εξασφαλίστηκε από τον Δήμο Λεμεσού. Η Περιβαλλοντική Αρχή επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του νέου έργου δεν περιέλαβε την κατεδάφιση του ξενοδοχείου, καθώς αυτή είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν την ετοιμασία της Έκθεσης Πληροφοριών.

Το έργο αφορά μεικτή ανάπτυξη εμπορικής και γραφειακής χρήσης, ύψους 13 ορόφων, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 6.075 τ.μ. για γραφεία και 210 τ.μ. για εμπορικούς χώρους. Περιλαμβάνει υπόγειο χώρο στάθμευσης, κατάστημα στο ισόγειο, κήπο οροφής και συνολικά 103 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων 4 για άτομα με αναπηρία και 5 για ποδήλατα.

Η ανάπτυξη θα εκτείνεται σε τεμάχια συνολικού εμβαδού 3.339 τ.μ., με πρόσοψη προς την οδό Αναστάση Σιούκρη, ενώ η πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης θα γίνεται από τις οδούς Κάνιγγος και Ζήνωνος Σώζου.

Αν και το έργο βρίσκεται εντός εμπορικής ζώνης Εβ4, όπου ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων είναι τέσσερις, η ανάπτυξη προβλέπει 13 ορόφους, γεγονός που την εντάσσει στην Κατηγορία 10(β)iii του Δεύτερου Παραρτήματος των περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμων.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεικτές χρήσεις, με οικιστικές και γραφειακές αναπτύξεις, ενώ σε απόσταση μόλις 50 μέτρων νοτιοδυτικά βρίσκεται ο Δημοτικός Κήπος Λεμεσού και στα δυτικά το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφάσισε ότι δεν απαιτείται πλήρης Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, καθώς οι αναμενόμενες επιπτώσεις «δεν είναι περιβαλλοντικά σημαντικές» και μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Στην αιτιολογημένη της διαπίστωση, η Αρχή σημειώνει ότι το έργο έχει αστικό χαρακτήρα και χωροθετείται σε περιοχή όπου ήδη υφίστανται παρόμοιες αναπτύξεις. Παράλληλα, οι αποστάσεις από ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές όπως το «Δάσος Λεμεσού» (6,8 χλμ.) και το «Κρατικό Δάσος Δασούδι» (1,6 χλμ.) κρίνονται επαρκείς για να μην υπάρξει επηρεασμός.

Σύμφωνα με την Έκθεση Πληροφοριών, κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να παρουσιαστούν: Αέρια ρύπανση και σκόνη από τη μετακίνηση βαρέων οχημάτων. Θόρυβος που μπορεί να φτάσει έως και τα 85 dB(A), επηρεάζοντας τις γύρω οικιστικές περιοχές. Οπτική ρύπανση και δυσάρεστες οσμές από εργοταξιακές δραστηριότητες. Παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων, με πιθανότητα ρύπανσης εδάφους ή υδάτων εάν δεν ληφθούν μέτρα.

Κατά τη λειτουργία του κτιρίου, προβλέπεται ότι η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων θα επιβαρύνει το ήδη φορτωμένο οδικό δίκτυο, ενώ θα υπάρξουν και εκπομπές καυσαερίων, θόρυβος, φωτορύπανση και παραγωγή αποβλήτων.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων υπέδειξε την ανάγκη λήψης μέτρων για τον μετριασμό του κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έκρινε τη γεωλογική μελέτη «αποδεκτή», δεδομένου ότι η περιοχή εμπίπτει σε Ζώνη Γεωλογικής Καταλληλότητας 02, όπου απαιτείται προσεκτική θεμελίωση λόγω πιθανών γεωκινδύνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στα τεμάχια ανάπτυξης δεν εντοπίζονται καταγεγραμμένες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όμως γίνεται αναφορά ότι εντός της ευρύτερης περιοχής του χώρου στάθμευσης Εναερίου έχουν εντοπιστεί αξιόλογα αρχαιολογικά ταφικά σύνολα.

Η εκτέλεση του έργου υπολογίζεται να διαρκέσει 30 μήνες, με έναρξη αμέσως μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών.

Με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παρατίθενται από το Τμήμα Περιβάλλοντος οι βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με αναφορά στα σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και, προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου και/ή τα μέτρα που προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που σε άλλη περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τα πιο κάτω κριτήρια:

Χαρακτηριστικά του έργου: Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μεικτής ανάπτυξης δεκατριών ορόφων, με εμβαδόν δόμησης 6.075 τμ. για τη γραφειακή χρήση και 210 τμ. για εμπορική χρήση σε κεντρικό σημείο της πόλης της Λεμεσού, και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε έργα σε πολλά σημεία εντός του ευρύτερου αστικού ιστού.

Τοποθεσία του έργου: Το έργο χωροθετείται σε περιοχή όπου κυριαρχεί ένα μωσαϊκό, οικιστικών αναπτύξεων, με χρήση οικιστική, γραφειακή και με χώρους εστίασης, στην περιοχή Νεάπολης στο Δήμο Λεμεσού. Ο πολεοδομικός χαρακτήρας του έργου με μικτή χρήση ενισχύεται επίσης αφού στα δυτικά του χωροθετείται Αρχαιολογικό Μουσείο, στα ανατολικά του έργου υπάρχει εφαπτόμενο με αυτό χώρος στάθμευσης και στα 50 μόλις μέτρα νοτιοδυτικά του έργου χωροθετείται ο δημοτικός κήπος.

Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν είναι περιβαλλοντικά σημαντικές, ενώ με τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, θα είναι διαχειρίσημες.