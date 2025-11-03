Ευθεία τοποθέτηση του Γιώργου Σαββίδη σήμερα το απόγευμα στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής για το θέμα των αλλαγών που προωθούνται στη Νομική Υπηρεσία και τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα.

Ερωτηθείς για το τι θα πράξει σε περίπτωση που τα νομοσχέδια τα οποία εκκρεμούν στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής ψηφιστούν, ο κ. Σαββίδης απάντησε γιατί υπέγραψε την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια, ενώ διαφωνεί. Όπως ανέφερε, αρχικά τα νομοσχέδια ετοιμάζονται από την εκτελεστική εξουσία η οποία χαράζει πολιτική και υλοποιείται μέσω νομοσχεδίων. Αυτά έρχονται για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία και ο Γενικός Εισαγγελέας ετοιμάζει αιτιολογική έκθεση η οποία είναι μια επεξήγηση του νόμου. Είθισται, είπε, αυτή η έκθεση να αναφέρει ότι η νομοθεσία δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα.

Ο κ. Σαββίδης συνέχισε λέγοντας πως όταν ήρθαν τα νομοσχέδια που αφορούν τις αλλαγές στη Νομική Υπηρεσία, «έκαμα αυτό που θεωρούσα πιο σωστό. Τα νομοσχέδια δεν με αφορούν αφού εγώ θα αποχωρήσει με το σημερινό καθεστώς και έχω κάθε δικαίωμα να πω τη γνώμη μου. Κάλεσα εφτά νομικούς και τους ζήτησα την άποψή τους. Οι τέσσερις εξέφρασαν αντισυνταγματικές επιφυλάξεις. Θεωρώ ότι τα νομοσχέδια έχουν συνταγματικό πρόβλημα και έχω σοβαρές ανησυχίες, γι’ αυτό και ήθελα να υπάρχει γραπτώς η άποψη μου».

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε περαιτέρω στους βουλευτές: «Φανταστείτε αν στην πρώτη προσφυγή κριθούν αντισυνταγματικές αυτές οι αλλαγές. Έτσι, αν δεν τα υπόγραφα θα υπήρχε πρωτοφανής άρνηση του Γενικού Εισαγγελέα γι’ αυτό και προτίμησα να τα υπογράψω παρά τις συνταγματικές επιφυλάξεις μου. Σε κανένα στάδιο δεν συμβούλευσα τον Πρόεδρο ότι είναι συνταγματικά τα νομοσχέδια και τα υπέγραψα για να μην δημιουργηθεί συνταγματικό ανυπέρβλητο θέμα,» σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασιουρτίδη για το τι θα πράξει σε περίπτωση ψήφισης των νομοσχεδίων, ο κ. Σαββίδης ξεκαθάρισε πως αν ο νόμος περάσει θα πρέπει να κριθεί από το Δικαστήριο καθ’ ότι μπορεί να επηρεάζει το Σύνταγμα. «Εγώ θα πω στον Πρόεδρο ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Θεωρώ ότι δεν θα κάνει Αναφορά ο Πρόεδρος. Αν κάνει αναφορά στο Ανώτατο και πει ότι είναι αντισυνταγματικός θα είμαι ο δικηγόρος του. Αν όμως τα θεωρήσει συνταγματικά, τότε εγώ δεν θα είμαι ο δικηγόρος του και θα προσπαθήσει με δικό του δικηγόρο να τα στείλει με αναφορά στο Δικαστήριο για να πει ότι είναι συνταγματικά».

Απαντώντας σε παρατηρήσεις γιατί δεν υπάρχει μέχρι τώρα διαδικασία εσωτερικού ελέγχου των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρχει διαδικασία ελέγχου, ότι πρότεινε μια εσωτερική Επιτροπή για ιεραρχικό έλεγχο των αποφάσεων του, στείλαμε τα κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σταματήσαμε όταν ήρθε η κυβέρνηση και έφερε κάτι άλλο. Υπάρχει μια εισήγηση από την κ. Ερωτοκρίτου και όταν έρθουν τα νομοσχέδια ελπίζω ότι θα βρούμε μια λύση. Επιλύει το πρόβλημα η πρόταση της Ερωτοκρίτου με έλεγχο των αποφάσεων και αποφεύγεται η σε βάθος αλλαγή του Συντάγματος. Έχω όμως ενδοιασμούς για άλλες πρόνοιες», κατέληξε.