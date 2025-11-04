Είναι απλό: Μπαίνει ένας βοσκός στη νεκρή ζώνη από την πλευρά των κατεχομένων με 200 αρνιά και κινείται προς τις ελεύθερες περιοχές. Την ίδια ώρα εισέρχεται στη νεκρή ζώνη από την άλλη πλευρά ένας δικός μας βοσκός με 100 ζώα. Συναντώνται και φεύγει με 150 ζώα ο καθένας προς την δική του πλευρά. Έτσι γίνεται το λαθρεμπόριο ζώων και δεν τους αγγίζει κανένας.

Η πιο πάνω αναφορά ανήκει στον βουλευτή Χρίστο Χριστοφίδη ο οποίος μιλούσε με αφορμή συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων σχετικά με «τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι στις ακριτικές περιοχές της περιφέρειας Μόρφου».

Όπως λέχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τμήματα της νεκρής ζώνης εγκαταλείπονται από τους Ελληνοκύπριους γεωργούς και στη θέση τους «βλαστούν» κυρίως έποικοι και αυτό οφείλεται όχι μόνο στην επεκτατικότητα των Τούρκων αλλά και τη διαχρονική απουσία στήριξης και υποδομών από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν κοινοτάρχες οι οποίοι ζητούν κίνητρα για να περισωθεί ό,τι περισώζεται. Τόνισαν επίσης την ανάγκη εκτέλεσης έργων υποδομής, από ηλεκτρικό ρεύμα κατά μήκος του οδικού δικτύου μέχρι και ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Την ίδια ώρα, όπως είπαν, δεν εγκρίνονται ζώνες ανάπτυξης οπόταν οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να κτίσουν και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πρόσφυγα ο οποίος υπέβαλε αίτηση με σκοπό να εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια για να κτίσει, η πρώτη μετά από 51 χρόνια στην περιοχή, αλλά δεν εγκρίνεται λόγω της απουσίας οδικού δικτύου κοκ. Πάντως, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών παρατήρησε, πως ακόμη και εκεί που δόθηκαν κίνητρα για ανέγερση στέγης, ο αριθμός των αιτήσεων δεν ξεπερνούσε τα δάκτυλα του ενός χεριού.

Ο κοινοτάρχης Αυλώνας ανέφερε ότι πάγιο αίτημα της κοινότητας ήταν να κηρυχθεί η περιοχή ως μειονεκτική ώστε να δικαιούνται οι κάτοικοι κάποια κίνητρα όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές με τα ανάλογα δεδομένα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρξε απάντηση στο σχετικό αίτημα. Δεν υπάρχει κρατική γη για να διαχωριστεί και με τα δεδομένα που επικρατούν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη νεκρή ζώνη, είπε.

Είπε επίσης, πως κάποιες περιοχές στη νεκρή ζώνη χαρακτηρίστηκαν ως «παγωμένες» και απαγορεύεται να καλλιεργηθούν.

Όπως είπε, στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας υπάρχουν 500-600 σκάλες χωράφια που χαρακτηρίστηκαν ως παγωμένες. Δεν πάμε εμείς να τις καλλιεργήσουμε και πάνε οι Τούρκοι, ανέφερε.

Ο κοινοτάρχης Κατωκοπιάς ανέφερε ότι στην κοινότητά του υπάρχει μια περιοχή στη νεκρή ζώνη εμβαδού 200 δεκαρίων η οποία ανοίχτηκε προς καλλιέργεια αλλά επειδή δεν ενδιαφέρθηκαν Ελληνοκύπριοι, έχουν διεισδύσει εκεί οι Τούρκοι. Είπε επίσης, πως σε απόστασης 20 μέτρα υπάρχουν Ελληνοκύπριοι καλλιεργητές και πρόσθεσε πως γενικά επικρατεί ανασφάλεια.

Ο κοινοτάρχης Πάνω Ζώδιας υπεστήριξε, πως «αφήσαμε τα Ηνωμένα Έθνη να αλωνίζουν» και ουδείς μπορεί να εισέλθει σε νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Αφήσαμε αβοήθητη και αστήρικτη την νεκρή ζώνη, είπε, για να προσθέσει πως δεν υπάρχει πολιτική στήριξης των κοινοτήτων της περιοχής και των κατοίκων της. Είμαι 35 χρόνια κοινοτάρχης και αυτό που βλέπω είναι εγκατάλειψη, είπε. Τέλος, ανέφερε πως για να αναζωογονηθεί η περιοχή πρέπει να δοθούν κίνητρα.

Η κοινοτάρχης Ακακίου ανέφερε ότι η νεκρή ζώνη στην περιοχή της έχει βάθος τέσσερα χιλιόμετρα και μήκος δέκα, αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρείται ακριτική περιοχή, οπόταν δεν υπάρχουν και κίνητρα για τους κατοίκους.

Ζητήσαμε επέκταση της οικιστικής περιοχής στη νεκρή ζώνη και αναμένουμε την απόφαση τους, είπε.

Ο κοινοτάρχης Περιστερώνας ανέφερε ότι η νεκρή ζώνη στην κοινότητα του έχει βάθος έξι χιλιομέτρων και πρόσθεσε πως εγείρεται θέμα ασφάλειας για τους γεωργούς που μπαινοβγαίνουν σε αυτήν.

Ανάλογες θέσεις εξέφρασε και ο πρόεδρος των κατεχομένων κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη ανέφερε ότι υπάρχει πολίτης εξασφάλισε άδεια οικοδομής για να κτίσει αλλά δεν του επιτρέπουν επειδή δεν θα έχουν θέα οι Τούρκοι προς την πλευρά μας.

Μιλώντας εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών η κ. Πηνελόπη Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το υπουργείο ενθαρρύνει την ανάπτυξη εντός της νεκρής ζώνης και προς το σκοπό αυτό έγιναν διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Είπε επίσης, πως η παράνομη δραστηριότητα των Τούρκων τη νεκρή ζώνη καταγγέλλεται προφορικώς και γραπτώς.

Βουλευτές άσκησαν κριτική για την όλη στάση της πολιτείας και τόνισαν την ανάγκη στήριξης των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τη νεκρή ζώνη καθώς και των κατοίκων τους.