Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες σοβαρής τροχαίας σύγκρουσης, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο στην Αγία Νάπα και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων νεαρών. Οι προκαταρκτικές ενδείξεις παραπέμπουν σε σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών, στις οποίες επέβαιναν οι 4 νεαροί και κατευθύνονταν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ωστόσο διαφάνηκε πως οι τραυματίες, τρεις Ελλαδίτες κι ένας Ελληνοκύπριος, γνωρίζονταν μεταξύ τους και διερευνάται ο λόγος που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη γύρω στις 8:20 το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Αστυνομία 33χρονος από την Ελλάδα οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, έχοντας ως συνεπιβάτη 22χρονο συμπατριώτη του, με κατεύθυνση από τον Πρωταρά προς την Αγία Νάπα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του 33χρονου φαίνεται να συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση και την οποία οδηγούσε 17χρονος Ελλαδίτης με συνεπιβάτη 19χρονο Ελληνοκύπριο.

Από τη σύγκρουση οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία. Ο 33χρονος οδηγός, που φορούσε κράνος, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, θλάση και κάταγμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σε σοβαρή κατάσταση. Ο 22χρονος, που επίσης έφερε κράνος, υπέστη πολυτραυματισμό πνευμοθώρακα και υποαραχνοειδή αιμορραγία. Σύμφωνα με την Αστυνομία νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας, που δεν φορούσε κράνος, υπέστη ανοικτό κάταγμα αριστερού μηριαίου και κάταγμα αριστερού βραχίονα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Ο 19χρονος, ο οποίος επίσης δεν έφερε προστατευτικό κράνος, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρνακας.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες της τροχαίας σύγκρουσης να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό. Εξετάσεις για το τροχαίο διενεργούν το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας.