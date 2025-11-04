Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας Αμμοχώστου προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της σοβαρής τροχαίας σύγκρουσης που σημειώθηκε χθες βράδυ στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων προσώπων. Τραυματίες είναι τρεις ελλαδίτες, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και ένας Ελληνοκύπριος, με τους δύο να είναι διασωληνωμένοι. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, διαπιστώθηκε πως οι 4 επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες, που εκτιμάται πως συγκρούστηκαν, γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη γύρω στις 8:20 το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Αστυνομία 33χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, έχοντας ως συνεπιβάτη 22χρονο, με κατεύθυνση από τον Πρωταρά προς την Αγία Νάπα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, υπό συνθήκες που διερευνώνται ,η μοτοσικλέτα του 33χρονου φαίνεται να συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 17χρονος με συνεπιβάτη 19χρονο, η οποία κινείτο από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση, οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία. Ο 33χρονος οδηγός, που φορούσε κράνος, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, θλάση και κάταγμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σε σοβαρή κατάσταση. Ο 22χρονος, που επίσης έφερε κράνος, υπέστη πολυτραυματισμό πνευμοθώρακα και υποαραχνοειδή αιμορραγία. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας, που δεν φορούσε κράνος, υπέστη ανοικτό κάταγμα αριστερού μηριαίου και κάταγμα αριστερού βραχίονα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Ο 19χρονος συνεπιβάτης της δεύτερης μοτοσικλέτας, ο οποίος επίσης δεν έφερε προστατευτικό κράνος, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας.