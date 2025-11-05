Τέλος στην Οδύσσεια των 14 μαθητών και των τεσσάρων συνοδών τους, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην Τανζανία κατά τη διάρκεια εκδρομής εθελοντικής εργασίας, εξαιτίας των σοβαρών αναταραχών που ξέσπασαν στην περιοχή, μετά από τις εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι 14 μαθητές και οι δύο εκπαιδευτικοί προσγειώθηκαν πριν από λίγο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι δύο συνοδοί τους από την Ελλάδα επιστρέφουν στη χώρα τους.

Η επιχείρηση επαναπατρισμού ετοιμάστηκε μετά από διαβήματα και ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας στο Ναϊρόμπι, και του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεχή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Νταρ Ες Σαλάμ.

Το ταξίδι της επιστροφής της σχολικής αποστολής, είχε ξεκινήσει πριν από τρεις μέρες, όταν μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος από μικρό αεροδρόμιο της απομακρυσμένης περιοχής Kilwa όπου βρισκόταν στην Τανζανία, σε αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης.

Η 18μελής ομάδα, πέταξε χθες για Ντουμπάι, απ’ όπου και επέστρεψε στη Λάρνακα.

Η αποστολή εθελοντικής εργασίας του ιδιωτικού σχολείου, στην οποία συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια 17 και 18 ετών, αναχώρησε με πτήση από τη Λάρνακα στις 22 Οκτωβρίου και θα επέστρεφαν 3 Νοεμβρίου. Τα παιδιά επίσκεφθηκαν το χωριό Kilwa, με σκοπό να βοηθήσουν στην ανέγερση σχολείων και στη δημιουργία παιδότοπων.

Στην Τανζανία βρίσκονται ξεχωριστά από τα μαθητική αποστολή και άλλοι τέσσερις Κύπριοι, δηλαδή συνολικά 22 άτομα.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει «την πάγια σύστασή του προς όλους τους Κύπριους πολίτες να παραμένουν ενεργά ενήμεροι όταν ταξιδεύουν σε χώρες όπου προκύπτουν κρίσεις και έκτακτες καταστάσεις, να συμβουλεύονται τις σχετικές ταξιδιωτικές οδηγίες, και να επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες Διπλωματικές Αποστολές».