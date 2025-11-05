Διαδικασίες για εθελούσιο επαναπατρισμό 40 και πλέον αλλοδαπών κρατουμένων κίνησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης ενώ το μέτρο επεκτείνεται τώρα και στους υπόδικους. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το μέτρο αυτό εντάσσεται άμεσα στα πλαίσια συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις εισηγήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και με τις συστάσεις της Επιτροπής Κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου Ευρώπης (CPT) για το θέμα διαχείρισης παράτυπης μετανάστευσης αλλά και για αποσυμφόρηση των Φυλακών.

Γι’ αυτό και το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε μετά από συνεννόηση με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, εισήχθη μια νέα πρόσθετη διαδικασία για αλλοδαπούς κατάδικους για μεταναστευτικά και άλλα συναφή αδικήματα που έχουν εκτίσει σημαντικό μέρος της ποινής τους, με σκοπό τον εθελούσιο επαναπατρισμό τους, με σεβασμό στις διατάξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Η πρακτική αυτή έχει συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην αποσυμφόρηση των φυλακών, αφού τον τελευταίο μήνα αναχώρησαν εθελούσια εκτός Κύπρου πέραν των 40 κατάδικων, μεταξύ των οποίων και Σύροι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η ρύθμιση αυτή αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση, όπως παράνομη είσοδος, παράνομη παραμονή και πλαστογραφία μεταναστευτικών εγγράφων. Μάλιστα, για την υλοποίηση των μέτρων, ειδικό κλιμάκιο εκπροσώπων των εμπλεκόμενων τμημάτων έχει συσταθεί και εργάζεται εντατικά για το σκοπό αυτό. Παρόμοια διαδικασία εξετάζεται τώρα από την Νομική Υπηρεσία σε σχέση και με υπόδικους αλλοδαπούς που κατηγορούνται για τα πιο πάνω αδικήματα.

Όπως εκτιμάται, η πιο πάνω ρύθμιση πέραν της αποσυμφόρησης στις φυλακές, θα βοηθήσει ώστε αλλοδαποί καταδικασθέντες να επαναπατρίζονται το συντομότερο δυνατό με απώτερο στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας και την αύξηση της ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή περιστατικά σε σχολεία με την εμπλοκή αλλοδαπών, έχουν κατατεθεί προτάσεις νόμου στη Βουλή, που προβλέπουν απέλαση αλλοδαπών που καταδικάζονται για ποινικά αδικήματα, παρόλο που έχει κινηθεί η παραπάνω διαδικασία με απτά αποτελέσματα.