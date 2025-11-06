Καλά τα νέα για χιλιάδες δικαιούχους που χρειάζονται υποστήριξη με οξυγόνο, καθώς ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημέρωσε χθες τους γιατρούς για την ένταξη στο Γενικό Σύστημα Υγείας συμπυκνωτών που θα απεγκλωβίσουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους από την επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη διαδικασία της μεταφοράς φιαλών οξυγόνου από και προς τα σπίτια τους.

Οι συμπυκνωτές θα είναι στη διάθεση των ασθενών από τις 10 Νοεμβρίου, θα τους προμηθεύονται υπό τη μορφή της μηνιαίας ενοικίασης και για την εξασφάλισή τους θα χρειάζεται η καταβολή συνεισφοράς που θα κυμαίνεται από €0 μέχρι €10 αναλόγως εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός έχει συνάψει συμβάσεις με οκτώ εταιρείες για τη διάθεση συμπυκνωτών 5 λίτρων/λεπτό και με έξι εταιρείες για τους συμπυκνωτές 10 λίτρων/λεπτό.

Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν ειδικοί ιατροί με ειδικότητα στην Πνευμονολογία, Καρδιολογία, Εντατική Θεραπεία, Παθολογική Ογκολογία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, καθώς και στην Παιδιατρική Χειρουργική Θώρακος/Χειρουργική Καρδίας και δικαιούχοι είναι όσοι ασθενείς πληρούν τα κριτήρια του σχετικού πρωτοκόλλου.

Η μεταφορά των ασθενών από τις φιάλες οξυγόνου στους συμπυκνωτές θα γίνει σταδιακά και η διαδικασία θα λήξει βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί στις 30 Απριλίου 2026 και οι δικαιούχοι θα έχουν το δικαίωμα να προμηθευτούν τον σχετικό εξοπλισμό από την εταιρεία της επιλογής τους.

Για την εξασφάλιση συμπυκνωτή, οι ασθενείς να καταβάλλουν στο ΓεΣΥ συνεισφορά ΙΙ η οποία κυμαίνεται από €0 έως €27 μηνιαίως για συμπυκνωτή 5 λίτρων και έως €30 για συμπυκνωτή 10 λίτρων, ανάλογα με την εταιρεία. Το ποσό της συνεισφοράς θα καταβάλλεται εκ των προτέρων για ένα, τρεις ή έξι μήνες, ανάλογα με τη συνταγογράφηση.

Ο ΟΑΥ τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι οι γιατροί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους ασθενείς τους για την επιλογή της μηδενικής συνεισφοράς και να τους παραδίδουν το ενημερωτικό έντυπο που έχει εκδοθεί, στο οποίο καταγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των ιδίων όσο και των προμηθευτών.

Αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του για την ένταξη των συμπυκνωτών στο ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ είχε υπολογίσει την κάλυψη των αναγκών πέραν των 2000 ασθενών.

Στις φιάλες οξυγόνου θα παραμείνουν ασθενείς που χρήζουν υποστήριξης με οξυγόνο 9 λίτρων/λεπτό, ασθενείς που είναι μόνιμα κατακεκλιμένοι και χρήζουν 24ωρης υποστήριξης, ενώ ασθενείς που είναι περιπατητικοί και χρειάζονται διαρκή υποστήριξη θα έχουν στη διάθεσή τους τόσο τις φιάλες οξυγόνου, όσο και συμπυκνωτή, εάν το επιθυμούν.