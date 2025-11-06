Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένες οικίες στην Πάφο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι φωτιές εκδηλώθηκαν στις 1:40 π.μ., 2:25 π.μ. και 4:10 π.μ., σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Και στις τρεις περιπτώσεις δεν υπήρχαν ένοικοι, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα και κατάφερε να κατασβέσει τις πυρκαγιές, περιορίζοντας τις ζημιές στα κτίσματα.

Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, οι οποίοι διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.