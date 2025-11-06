Ανησυχία για τη συνέχιση της απεργίας των μεταφορέων Α’ και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αξιοπιστία της Κύπρου εκφράζει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, κάνοντας λόγο για «επιχειρησιακό βραχυκύκλωμα» στο λιμάνι της Λεμεσού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η απεργία έχει προκαλέσει παρατεταμένη δυσλειτουργία στα κυπριακά λιμάνια, και κυρίως στον Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Λεμεσού, όπου η αδυναμία παραλαβής γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων έχει οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των εκφορτωτικών εργασιών.

Όπως σημειώνεται, οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν κορεστεί, ενώ πλοία παραμένουν σε αδράνεια είτε εντός του λιμένα είτε στο αγκυροβόλιο της Λεμεσού. Η κατάσταση αυτή, τονίζεται, έχει οδηγήσει πλοιοκτήτριες εταιρείες τακτικών γραμμών να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους, παραλείποντας πλέον την Κύπρο από τους προορισμούς τους.

Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις αυτές υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, επηρεάζοντας τις εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας, ενώ ταυτόχρονα πλήττουν τη φήμη και αξιοπιστία της Κύπρου ως ναυτιλιακού και εμπορικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ