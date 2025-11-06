Στήνεται πάρτι με κόντρες οδηγών αυτοκινήτων και οδήγηση μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού στον ένα τροχό τα βράδια στην παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου, καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν άμεση επέμβαση της Αστυνομίας. Η εφιαλτική κατάσταση που βιώνουν συχνά, όπως καταγγέλλουν, φαίνεται ξεκάθαρα στα βίντεο που εξασφάλισε και δημοσιοποιεί σήμερα το philenews.

Η κατάσταση στην παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου, φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου. Κατά τις βραδινές ώρες και ιδιαίτερα μετά τις 10:00 μμ, όπως αναφέρουν πολίτες, ο δρόμος κατά μήκος της παραλίας, μετατρέπεται από ασυνείδητους σε πίστα ταχύτητας, όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, ακόμα και τα πιο απίθανα και ταυτόχρονα επικίνδυνα κόλπα απερίσκεπτης οδήγησης.

Η συχνότητα του γεγονότος έχει τρομοκρατήσει τους τελευταίους μήνες τους περίοικους, που δεν τολμούν να πλησιάσουν τους ενοχλητικούς και επικίνδυνους οδηγούς που μετατρέπουν κάθε βράδυ τους δρόμους πλησίον των κατοικιών τους, σε πίστες ράλι, για να διαμαρτυρηθούν.

Αγανακτισμένοι οι άνθρωποι των οποίων οι οικογένειες επηρεάζονται, ζητούν την άμεση συνδρομή της Αστυνομίας για να σταματήσουν οι ασυνείδητοι να θέτουν και τις δικές τους ζωές και των κατοίκων και των αμέριμνων διερχομένων από την παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου σε κίνδυνο κατά την ώρα που τρέχουν με ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα.

Η ασφάλεια μας και η ησυχία μας, είναι στον αέρα, δήλωσαν χαρακτηριστικά στον «Φ». Ζούμε ένα μαρτύριο κάθε βράδυ, τόνισαν, όταν αρχίζουν να τρέχουν με τα οχήματα τους με ιλιγγιώδη πραγματικά ταχύτητα και ακούμε τα ελαστικά των αυτοκινήτων να τρίζουν για μια και δύο ώρες.

Αναγκαζόμαστε πρόσθεσαν, να περιοριζόμαστε στα σπίτια μας, από τις 10.00μμ αφού πλέον γνωρίζουμε την ώρα κατά την οποία ξεκινά το επικίνδυνο πάρτι ταχύτητας, επικίνδυνων μανούβρων και οδήγησης μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού στον ένα τροχό.

Εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι, μας είπαν, προσπαθούμε να προστατευθούμε αφού πλέον γνωρίζουμε τις ώρες άφιξης των επικίνδυνων αυτών οδηγών στη περιοχή μας, αλλά εδώ είτε με αυτοκίνητο είτε πεζοί, κυκλοφορούν κατά τις βραδινές ώρες και αρκετοί αμέριμνοι τουρίστες οι οποίοι μπορεί να είναι τα επόμενα θύματα των ασυνείδητων.

Όπως καταγγέλλουν οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες, προ ημερών, μεταξύ τους, λόγω των μεγάλων ταχυτήτων συνέβη ατύχημα με τραυματισμούς και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που τους μετέφερε για περίθαλψη στο Νοσοκομείο Πάφου.