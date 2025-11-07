Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε εκ νέου ο 30χρονος κατάδικος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση ως ύποπτος για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ζήτησαν ανανέωση της κράτησής του για άλλες 6 ημέρες καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Ο δικηγόρος του 30χρονου Κώστας Σιαήλης δεν έφερε ένσταση στο αίτημα και το Δικαστήριο διέταξε την ανανέωση της κράτησής του.

Στην κατοχή της ανακριτικής ομάδας βρίσκονται εδώ και ημέρες σημαντικά πειστήρια, τα οποία έχουν διαφωτίσει σε μεγάλο βαθμό το «παζλ» της υπόθεσης και έχουν συνδέσει πρόσωπα και γεγονότα πριν και μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Σε ό,τι αφορά τον 30χρονο κατάδικο, φαίνεται πως τα στοιχεία που έχουν προκύψει σε βάρος του είναι επιβαρυντικά. Πέραν του ότι φέρεται να ήταν το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον 30χρονο Χ.Σ. να αγοραστεί μοτοσικλέτα, τα τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα, τα οποία εξασφαλίστηκαν μετά από δικαστικό διάταγμα, θεωρούνται ιδιαίτερα διαφωτιστικά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, εξασφαλίστηκαν μαρτυρίες που συνδέουν τον 30χρονο κατάδικο, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε από τις Κεντρικές Φυλακές μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου με συγκεκριμένο πρόσωπο, προτείνοντάς του εάν ενδιαφερόταν να «βγάλει» 200 ευρώ. Στη συνέχεια, τον έφερε σε επαφή με τον 30χρονο ύποπτο Χ.Σ., για να του δώσει οδηγίες σχετικά με το πού θα έβρισκε μια μοτοσικλέτα την οποία θα μετέφερε στη Λάρνακα. Ωστόσο, ο Χ.Σ., ύστερα από συνομιλία με το εν λόγω πρόσωπο, τον απέτρεψε λέγοντάς του ότι «η ενέργεια αυτή δεν είναι για καλό σκοπό».

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν ασχολήθηκε ξανά με το θέμα ωστόσο δέχθηκε τηλεφωνήματα από σταθερά τηλέφωνα των Κεντρικών Φυλακών και του έλεγαν ότι τον ψάχνει ο 30χρονος κατάδικος, ωστόσο δεν είχε καμία επαφή με κανέναν

Πέραν του 30χρονου κατάδικου, υπό κράτηση τελούν ακόμη ο 59χρονος και ο 30χρονος, οι οποίοι εμπλέκονται στην αγορά της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγαν οι δράστες της εκτέλεσης. Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται επίσης ο 31χρονος Γεωργιανός, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο με καθοριστικό ρόλο και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους δύο 28χρονους ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται εντός των ημερών να παραδοθούν στις κυπριακές Αρχές.

Αν και ο 31χρονος Γεωργιανός τηρεί το δικαίωμα της σιωπής με τις πληροφορίες του philenews μας να αναφέρουν ότι οι ανακριτές έχουν εξασφαλίσει ωστόσο μέσω διατάγματος το γενετικό του υλικό. Μια εξέλιξη που αναμένεται να ρίξει φως και να ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο το σκηνικό, «κλειδώνοντας» ρόλους και ενέργειες τόσο για τον ίδιο όσο και για τους δύο 28χρονους.