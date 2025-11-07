Μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει δήλωσε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου στην Πάφο ο 55χρονος που θεωρείται ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη τον περασμένο Απρίλιο. Κατόπιν τούτου, το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση στις 3 Φεβρουαρίου 2026 για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο κατά την εμφάνιση του υπόπτου στις 24 Σεπτεμβρίου, ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό. Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την 3η Φεβρουαρίου. Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, προσθέτοντας ωστόσο ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του επιφυλάσσεται να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο μέλλον και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων. Το περιστατικό συνέβη στις 5 Ιουλίου, όταν λήφθηκε πληροφορία, ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.