Το ενδεχόμενο κάποιοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τον μητροπολίτη τέως Πάφου Τυχικός για τον θρόνο της Πάφου, έστω και αν δεν δικαιούται να διεκδικήσει τις εκλογές, υποδεικνύει ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, ο οποίος σημειώνει, πως οι επερχόμενες εκλογές έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα.

Όπως εξηγεί ο θεολόγος, οι επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου μητροπολίτη Πάφου έχουν τις δικές τους προκλήσεις και εξηγεί ότι: Στην όλη διαδικασία αναμένεται να εκφραστούν αντιδράσεις (μέσω της κάλπης) από υποστηρικτές του επισκόπου Τυχικού.

Όπως αναφέρει ο κ. Κυριακού, η καταστατική πρόνοια προβλέπει, ότι ο πιστός παίρνει ένα σφραγισμένο άσπρο χάρτη και αναγράφει πάνω οποιοδήποτε άγαμο κληρικό της κυπριακής εκκλησίας που πληροί τα προσόντα για εκλογή του σε μητροπολίτη. Υπάρχει ο κίνδυνος, λέει ο θεολόγος, οργανωμένη μερίδα να αναγράψει στο χαρτί το όνομα του Τυχικού δημιουργώντας κατάσταση έντασης.

Θέση του κ. Κυριακού είναι, πως η Ιερά Σύνοδος πρέπει να αποφασίσει τη διεξαγωγή των εκλογών με τη χρήση ψηφοδελτίου. Στο ψηφοδέλτιο θα υπάρχουν οι φωτογραφίες των υποψηφίων και ο χώρος δίπλα για να σημειώσει την προτίμησή του ο πιστός.

Οτιδήποτε γραφτεί στο ψηφοδέλτιο, εκτός από τον σταυρό προτίμησης, θα καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.

Με αυτό τον τρόπο θα διαφυλαχθεί όσο είναι δυνατόν η αξιοπιστία και η σοβαρότητα των εκλογών, συμπληρώνει ο κ. Κυριακού.

Στο μεταξύ, οριστικά για τις αρχές του 2026 μετατίθεται η εκλογή για διαδοχή του μητροπολίτη τέως Πάφου κ. Τυχικού, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος από την Ιερά Σύνοδο.

Η διαδικασία παρατείνεται λόγω και της κατάθεσης έφεσης (εκκλήτου) από τον μητροπολίτη Τυχικό, την αβεβαιότητα που υπήρχε μέχρι να αποφασίσει σχετικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και ένεκα της ασθένειας του κ. Τυχικού. Όλα αυτά εξάλειψαν τα περιθώρια διεξαγωγής των εκλογών εντός του 2025. Εκκλησιαστικοί κύκλοι απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον στην παράταση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών συνέτειναν και οι γιορτές των Χριστουγέννων, μας υπέδειξαν πως και οι εκλογές για ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου (για διαδοχή του Χρυσόστομου Β’) συνέπεσαν με την περίοδο των εορτών, οπόταν δεν υπήρχε οποιοδήποτε κώλυμα να διεξαχθούν σε περίοδο εορτών και οι εκλογές για διαδοχή του Τυχικού.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος και τοποτηρητής του θρόνου της Πάφου, θεωρεί πως αντικειμενικά δεν είναι εφικτό να διεξαχθούν εκλογές φέτος, αφού και τα χρονοδιαγράμματα που προνοούνται από το Καταστατικό δεν επαρκούν.

Πάντως, οι μηχανές τουλάχιστον ενός επιτελείου, άλλης μητροπολιτικής περιφέρειας, το οποίο επιχειρεί εδώ και χρόνια να διεισδύσει στην Πάφο, το τελευταίο διάστημα ενέτεινε τη δραστηριότητά του. Δεν αποκλείεται δε να υποστηρίξει και υποψήφιος ο οποίος δεν προέρχεται από την Πάφο και τη Λεμεσό.

Το κλίμα για το συγκεκριμένο επιτελείο θεωρείται ευνοϊκό, υπό την έννοια ότι στελέχη του είχαν στηρίξει τον κ. Τυχικό στη διαμάχη του με την πλειοψηφία της Ιεράς Συνόδου.