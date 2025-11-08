Βάζει τροχοπέδη σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων για παραχωρήσεις αδειών οπλοφορίας και δη κατοχής πιστολιών η προχθεσινή ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα όσα σχολιάζουν καλά ενημερωμένοι κύκλοι, προσκείμενοι στον τομέα της ασφάλειας.

Η έβδομη (7η) στη σειρά τροποποίηση της νομοθεσίας την τελευταία 20ετία δίνει πλέον εξουσία στον εκάστοτε αρχηγό Αστυνομίας να αποφασίζει στη βάση εσωτερικών κανονισμών σε ποιους θα παραχωρεί ή θα αφαιρεί την άδεια οπλοφορίας.

Η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών που συνοδεύει το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο προχθές ψηφίστηκε σε Νόμο, κάνει λόγο μεταξύ άλλων για «καθορισμό του αρχηγού Αστυνομίας ως αρμόδιου οργάνου, για να αποφασίζει τη χορήγηση της άδειας, αντί της ισχύουσας σήμερα διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία ο Αρχηγός Αστυνομίας υποβάλλει σχετική προς τούτο σύσταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση».

Μακροχρόνια έρευνα του «Φ» για το καθεστώς στις άδειες οπλοφορίας καταδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μέχρι πρότινος υπήρξε ακόμη και παρέμβαση πολιτικού προσώπου στο έργο της επιτροπής ασφαλείας της Αστυνομίας όταν κατέληξε να «κόψει» υποψήφιο που αιτήθηκε να κυκλοφορεί νόμιμα στη Δημοκρατία φέροντας πιστόλι.

Κι αυτό παρόλο που το εν λόγω πρόσωπο είχε συζητήσιμο παρελθόν και την ίδια στιγμή υπηρεσίες όπως η ΥΚΑΝ και η ΚΥΠ γνωμάτευσαν να απορριφθεί το σχετικό αίτημα.

Η επιστολή υπουργού

Τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε σχέση με παρέμβαση υπουργού εντός του πρώτου τριμήνου του 2015 σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η επιτροπή ασφαλείας της Αστυνομίας σε προγενέστερο στάδιο είχε «κόψει» αιτητή μετά από γνωμοδότηση αξιωματούχων διάφορων υπηρεσιών. Όμως, ο εν λόγω υπουργός την άνοιξη του συγκεκριμένου έτους, είχε αποστείλει επιστολή σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση.

Το λεκτικό της επιστολής, μέρος της οποίας αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», δεν αφήνει αμφιβολίες: «Ζητώ όπως η Επιτροπή Ασφαλείας μου αναφέρει εάν μπορούν να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα για να αποτραπούν τυχόν κίνδυνοι, που μπορεί να διατρέξει είτε ο ίδιος είτε υπάλληλός του, από τις δραστηριότητες που αναφέρει ο ίδιος στην αίτησή του για άδεια οπλοφορίας. Ο ισχυρισμός ότι οι λόγοι που επικαλείται μπορούν να καλυφθούν από ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, φαίνεται ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν μπορούν να κατέχουν άδεια οπλοφορίας».

Ανατράπηκε η απόφαση

Το συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος θέτοντας εύσχημα το ζήτημα, εξηγούσε στην επιστολή του πως οι ιδιώτες φύλακες δεν έχουν το δικαίωμα να οπλοφορούν βάσει νόμου κι άρα ο αιτητής δεν μπορούσε να έχει ουσιαστική προστασία από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Και κατέληγε πως «θα πρέπει να επανεξεταστεί» το απορριφθέν αίτημα. Το τι ακολούθησε στη συνέχεια, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Η απόφαση της επιτροπής ανατράπηκε, ο αιτητής έλαβε άδεια οπλοφορίας και μάλιστα του παραχωρήθηκε κυβερνητικό πιστόλι τύπου CZ75.

Φρουροί δυο ταχυτήτων

Κι ενώ ο ίδιος ο υπουργός επεσήμαινε πως δεν μπορούν να εγκριθούν αιτήματα ιδιωτών φυλάκων, την ίδια περίοδο φρουροί κυπριοποιημένων επιχειρηματιών έλαβαν πιστόλι και άδεια οπλοφορίας με τις ευλογίες της Δημοκρατίας. Σε δυο επιχειρηματίες που απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο παραχωρήθηκαν έξι άδειες οπλοφορίες κατά την προηγούμενη δεκαετία, βάσει στοιχείων που έχει στην κατοχή του ο «Φ».

Ταυτοχρόνως, οι δυο πολιτογραφηθέντες διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις με συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος, κάτι το οποίο φανερώνουν και φωτογραφίες από συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις. Έστω κι αν αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι άδειες παραχωρήθηκαν λόγω αυτών των σχέσεων, εντούτοις σε κύκλους της ασφάλειας σχολιαζόταν ποικιλοτρόπως το γεγονός και μοιραία τροφοδοτείτο η επιζήμια προκατάληψη.

Παρακολουθείτο

Σε ό,τι αφορά το αίτημα που απορρίφθηκε κι εγκρίθηκε λίγο μετά από υπουργική παρέμβαση, θα πρέπει να τονιστεί πως το πρόσωπο που ζητούσε άδεια να οπλοφορεί παρακολουθείτο από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), ενώ οι δραστηριότητές του είχαν απασχολήσει και την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ). Εκπρόσωποί των δυο Υπηρεσιών που συμμετείχαν στην επιτροπή ασφαλείας της Αστυνομίας, είχαν ταχθεί υπέρ της απόρριψης του αιτήματος σε σχετική συνεδρίαση, κάνοντας πολύ συγκεκριμένες αναφορές για το άτομό του. Αυτές οι αναφορές τους εδράζονταν σε πληροφορίες ότι ο αιτητής είχε ελκύσει τα βλέμματα των Αρχών στη βάση πληροφοριών που τον έφεραν να έχει ενδεχομένως γνώση για παρανομίες, όπως η παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος. Μέχρι και με πρόσωπο, το οποίο καταζητείτο για υπόθεση με μίζες εξοπλιστικών προγραμμάτων φερόταν να σχετίζεται. Όπως σχολιάστηκε κατά τον επίμαχο χρόνο από πρόσωπα που είχαν γνώση των γεγονότων, σίγουρα οι πληροφορίες δεν μπορούν να καταργούν το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο, δεν γίνεται να παραχωρείται άδεια οπλοφορίας σε άτομο για το οποίο υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τον λόγο που θέλει να οπλοφορεί.

Μίλησε για υπερεξουσίες ο Ευσταθίου

Η μια όψη του νομίσματος για την τροποποιητική νομοθεσία είναι ότι περνούν οι εξουσίες στον αρχηγό Αστυνομίας για τις άδειες οπλοφορίας και κατ΄ επέκταση το υπουργικό συμβούλιο δεν εγκρίνει πλέον τη σύστασή του, αλλά αυτός παίρνει πάνω του την όποια ευθύνη. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώτος τη τάξει στην ιεραρχία του Σώματος, μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει άδεια οπλοφορίας, χωρίς να χρειάζεται να δώσει εξήγηση για την απόφασή του. Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη του νομίσματος. Ο μοναδικός βουλευτής που καταψήφισε το νομοθέτημα, ο Κωστής Ευσταθίου, πήρε προχθές το λόγο και είπε: «Ο λόγος που έχω καταψηφίσει είναι ότι ως θέμα αρχής διαφωνούσα και διαφωνώ στη συσσώρευση υπερεξουσιών σε ένα και μόνο όργανο».

Δεν αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των αιτημάτων

Εν ισχύι περί τις 20 άδειες οπλοφορίας

Αστυνομική πηγή ανέφερε στον «Φ» πως οι αλλαγές με το τροποποιητικό νομοσχέδιο δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη μέχρι τώρα διαδικασία που ακολουθείται στο αστυνομικό Σώμα για έγκριση/απόρριψη αιτημάτων για άδεια οπλοφορίας. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα και ενημερώνει τον αρχηγό Αστυνομίας που πλέον έχει και τον τελευταίο λόγο.

Σύμφωνα με αστυνομική διάταξη που είχε εκδοθεί στα τέλη του 2023 και είχε αποκαλύψει ο «Φ», η επιτροπή «Αξιολόγησης Αιτήσεων για Παραχώρηση/Ανανέωση Άδειας Οπλοφορίας» απαρτίζεται από 10 αξιωματικούς. Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής είναι ο εκάστοτε υπαρχηγός Αστυνομίας, ενώ σ’ αυτή συμμετέχουν ακόμη εννέα αξιωματικοί. Πρόκειται για τους τέσσερις βοηθούς αρχηγούς Αστυνομίας, τον διευθυντή του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (Υ.ΔΑ.Π.), τον διοικητή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), τον οικείο αστυνομικό διευθυντή της επαρχίας όπου διαμένει ο αιτητής για απόκτηση άδειας οπλοφορίας και τον διοικητή της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ). Ο υπαρχηγός της Αστυνομίας μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε άλλον εκπρόσωπο τμήματος, μονάδας ή υπηρεσίας της Αστυνομίας για να συμμετάσχει στη συνεδρία (συμβουλευτικά). Οι αποφάσεις (έγκριση/απόρριψη αιτήματος) λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η νικώσα ψήφος είναι αυτή του πρόεδρου της επιτροπής.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας μας στις 6/5/2025 η πολιτική παραχώρησης αδειών οπλοφορίας έχει αλλάξει άρδην. Πλέον, δεν παραχωρούνται πολλές άδειες. Τα αιτήματα εγκρίνονται με ευδιάκριτη φειδώ. Επιπλέον, χθες στην προσπάθειά μας να λάβουμε απαντήσεις από γνώστες του ζητήματος, μας αναφέρθηκε ότι από 80 άδειες οπλοφορίας, πλέον είναι εν ισχύι περί τις 20 άδειες.

Πάντως, αυτή η πολιτική έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια ήδη σε αφυπηρετήσαντες αξιωματικούς του Σώματος. Την περασμένη άνοιξη είχαμε παρουσιάσει δυο τέτοιες περιπτώσεις επηρεαζόμενων. Τα πρώην μέλη της Δύναμης είχαν υπηρετήσει σε επιχειρησιακά πόστα και -όπως μας είχαν αναφέρει τότε- δεν τους παραχωρήθηκε άδεια οπλοφορίας τη στιγμή που πολλάκις βρέθηκαν απέναντι από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος κι έχουν απειληθεί.