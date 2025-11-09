Η Υπουργός Παιδείας νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες μετά από ατύχημα που είχε το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός τραυματίστηκε στα πόδια, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά και νοσηλεία της σε νοσοκομείο.

Η ίδια προχώρησε σε προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάστασή της είναι καλή, ενώ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες της, ώστε το έργο και η λειτουργία του Υπουργείου να συνεχίζονται κανονικά.