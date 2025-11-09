Η Υπουργός Παιδείας νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες μετά από ατύχημα που είχε το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός τραυματίστηκε στα πόδια, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά και νοσηλεία της σε νοσοκομείο.
Η ίδια προχώρησε σε προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάστασή της είναι καλή, ενώ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες της, ώστε το έργο και η λειτουργία του Υπουργείου να συνεχίζονται κανονικά.
«Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, είχα ένα ατύχημα που καθιστά αναγκαία τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης. Η κατάσταση της υγείας μου είναι καλή και παραμένω σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τους συνεργάτες μου, ώστε η λειτουργία και το έργο του Υπουργείου να συνεχίζονται απρόσκοπτα.
Ευχαριστώ θερμά για το ειλικρινές ενδιαφέρον και τα μηνύματα αγάπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.