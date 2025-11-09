Σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση κλήθηκε να ανταποκριθεί η ΕΜΑΚ το μεσημέρι της Κυριακής, στην Επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, γύρω στις 15:00, μέλη της Μονάδας έσπευσαν στο Αλεθρικό για να απεγκλωβίσουν ένα άλογο. Το ζώο είχε παγιδευτεί με μέρος του σώματός του μέσα σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ειδικός εξοπλισμός διάσωσης για την απελευθέρωσή του.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς το άλογο κατέληξε στο σημείο, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας κατά την κίνηση του είτε για κάποιον άλλο λόγο.

Το περιστατικό, πάντως, αποκτά μια σχεδόν ειρωνική διάσταση, αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία εξακολουθεί να προβλέπει πρόστιμο για “ίππευση με υπερβολική ταχύτητα”.