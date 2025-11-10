Οι Ρώσοι επικρατούν κατά κράτος εξ απόψεως κατοχής αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Κύπρο, φτάνοντας τις 40.735 σε σύνολο 175.677 πολιτών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στην Κύπρο. Οι αριθμοί καλύπτουν την περίοδο μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τους Ρώσους ακολουθούν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου με 16.279, του Νεπάλ με 15.607, της Ινδίας με 14.237, της Συρίας με 12.868, της Κίνας με 9.407, της Σρι Λάνκα με 8.895, των Φιλιππίνες με 8.807, της Ουκρανίας με 6.172, της Αιγύπτου με 4.860 ενώ υπάρχουν άλλοι 37.810 οι οποίοι προέρχονται από άλλες χώρες.

Πέραν των πιο πάνω αριθμών τους οποίους έδωσε ο υφυπουργός Μετανάστευσης κ. Νικόλας Ιωαννίδης παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του υπουργείου του, εκκρεμούν άνω των 16.000 αιτήσεων ασύλου καθώς και 16.153 αιτήσεις κατόχων καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Σημειώνεται, πως ποσοστό 70% των αιτήσεων απορρίπτονται.

Με βάση τα δεδομένα αυτά στην Κύπρο διαμένουν νόμιμα περίπου 200.000 πολίτες τρίτων χωρών.

Εκκρεμούν άλλες 6.500 περιπτώσεις στα δικαστήρια και βεβαίως υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ζουν στην Κύπρο παράνομα.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός συνολικά 4.007 Σύριοι έχουν αποχωρήσει από την Κύπρο από την ημέρα αλλαγής του καθεστώτος στη Συρία.

Εξάλλου, από Σύρους έχουν υποβληθεί 4.379 αιτήματα για απόσυρση αιτήσεων ασύλου.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, ποσοστό 65% του προϋπολογισμού αφορά σε τακτικές δαπάνες και 35% σε αναπτυξιακές.

Ποσό €7,11 εκατ. των αναπτυξιακών δαπανών σχετίζονται με την ανάληψη της αρμοδιότητας των

ασυνόδευτων ανήλικων. Ποσό €17,3 εκατ. των αναπτυξιακών δαπανών σχετίζονται με την ανέγερση υποδομών. Ποσό €8 εκατ. των τακτικών δαπανών ενισχύουν τις πολιτικές επιστροφών.

Ανάμεσα στις δράσεις που προωθεί το υφυπουργείο, περιλαμβάνονται:

α. Έναρξη ψηφιοποίησης διαδικασιών του Τμήματος Μετανάστευσης

β. Ολοκλήρωση μελέτης καθορισμού επιχειρησιακών αναγκών και προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιστροφών ΥΤΧ (RECAMAS) – στάδιο αξιολόγησης προσφορών.

γ. Κατακύρωση διαγωνισμού και έναρξη υλοποίησης έργου για την έκδοση εγγράφων ασφαλείας (άδειες διαμονής, διαβατήρια, δελτία ταυτότητας), σε συνεργασία με ΥΠΕΣ. Το έργο περιλαμβάνει αναβαθμισμένα συστήματα λήψης βιομετρικών στοιχείων, υποδομή δημόσιου κλειδιού, νέα γενιά εγγράφων με ενισχυμένες προδιαγραφές ασφαλείας.

δ. Έναρξη εφαρμογής Ευρωπαϊκής Μπλε Κάρτας, η οποία δίδει δικαίωμα σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) υψηλής ειδίκευσης να εργάζονται και να διαμένουν στη Δημοκρατία.

ε. Έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου Επισκέπτης, το οποίο επιτρέπει σε ΥΤΧ να διαμένουν στη Δημοκρατία για σκοπούς παρακολούθησης εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε Σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης και Οργανισμούς Αεροπορικής Εκπαίδευσης.