Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας επιβεβαίωσε την απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου που απέρριψε την αίτηση διεθνούς προστασίας Καμερουνέζου πολίτη.

Ο αιτητής υποστήριζε ότι κινδυνεύει στη χώρα καταγωγής του λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και της συμμετοχής του στην αγγλόφωνη κοινότητα των Ambazonians. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι τον απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν καθώς στη χώρα καταγωγής του υπάρχει δικτατορία.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο αιτητής εγκατέλειψε το Καμερούν τον Νοέμβριο του 2017 και μέσω Νιγηρίας και Λιβύης έφτασε στα κατεχόμενα και πέρασε στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Αρχικά υπέβαλε αίτηση ασύλου το Φεβρουάριο του 2018. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του, δόθηκε η δυνατότητα στον αιτητή να λάβει νομική αρωγή και να τροποποιήσει την προσφυγή του.

Επικαλέστηκε έξι λόγους έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, υποστηρίζοντας ότι το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις προσωπικές του συνθήκες, την επαγγελματική του ιδιότητα ως αγγλόφωνος δάσκαλος και τη διαδικτυακή του δραστηριότητα υπέρ των αυτονομιστών Ambazonians. Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης στο Καμερούν, παρά το γεγονός ότι δεν είχε υποστεί προηγούμενη δίωξη.

Ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί του δεν στοιχειοθετούν κίνδυνο για την ασφάλειά του. Οι δικαστές τόνισαν ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε ήδη λάβει υπόψη την επαγγελματική ιδιότητα και την πολιτική δραστηριότητά του, αξιολόγησε τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο και διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε καμία δίωξη ούτε σε βάρος του αιτητή ούτε των συγγενών του που διαμένουν στο Καμερούν. Επιπλέον, η εκτίμηση κινδύνου δεν κατέδειξε επαρκή στοιχεία για δικαιολογημένο φόβο δίωξης.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η πρωτόδικη απόφαση ήταν πλήρως αιτιολογημένη και βασίστηκε σε αξιόπιστα στοιχεία. Οι λόγοι έφεσης, όπως η υποτιθέμενη μη εξέταση των ατομικών περιστάσεων ή η αντιφατική κρίση για την πολιτική δραστηριότητα, απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι.