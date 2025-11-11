Στον δρόμο κινδυνεύουν να μείνουν περίπου 2000 ζώα, τα οποία φιλοξενούνται στο Καταφύγιο Ζώων Πάφου, το οποίο βάζει λουκέτο μετά από 40 σχεδόν χρόνια λειτουργίας. Οι εθελοντές εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν βοήθεια από τον κόσμο και το κράτος, ώστε να βρεθεί είτε χώρος να μετακινηθεί το καταφύγιο είτε τρόπος να διασωθούν τα ζώα που φιλοξενεί. Έχοντας πλέον χάσει κάθε ελπίδα, καθώς όπως τονίζουν δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και το καταφύγιο κλείνει οριστικά, κατέρχονται σε διαμαρτυρία την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025 στις 10 π.μ. έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

Σε δηλώσεις της στο philenews, η υπεύθυνη εθελοντισμού και εκπαίδευσης του καταφυγίου, Ειρήνη Διαμαντοπούλου, ανέφερε πως «το Καταφύγιο λειτουργεί τα τελευταία περίπου 40 χρόνια σε γη η οποία παραχωρήθηκε από τους 2-3 ιδιοκτήτες για τις ανάγκες των εθελοντών. Τώρα οι ιδιοκτήτες θέλουν τη γη τους πίσω. Εδώ και καιρό περιμέναμε κάποια ανταπόκριση, κάποιος να μας βοηθήσει για να μετακινηθεί το καταφύγιο και όλα τα ζώα με ασφάλεια. Όλα τα άλλα καταφύγια είναι υπερπλήρη και δεν μπορούν να δεχθούν άλλα ζώα».

Φιλοξενεί γαιδουράκια, άλογα, σκύλους, γάτες…

Σύμφωνα με την κ. Διαμαντοπούλου, στο Καταφύγιο σήμερα φιλοξενούνται περίπου 2000 ζώα. Περίπου τα 150 είναι γαιδουράκια και άλογα, ενώ τα υπόλοιπα είναι σκύλοι, γάτες, κατσίκες, λαγουδάκια, σκαντζόχοιροι, χοιροκουνελάκια και ένα πόνυ που ακούει στο όνομα Τζέσικα. Πολλά από αυτά έχουν διασωθεί από παραμέληση, κακοποίηση και εγκατάλειψη και έχουν βρει ασφάλεια, αγάπη και σταθερότητα μέσα στο καταφύγιο.

Στην ερώτηση «τι θα απογίνουν αυτά τα ζώα όταν κλείσει το Καταφύγιο», η κ. Διαμαντοπούλου δεν έχει απάντηση. «Αυτή είναι και δική μας απορία. Προσπαθούμε να δούμε τι θα απογίνουν. Το καταφύγιο θα κλείσει δεν υπάρχει κάποια διέξοδος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο», αναφέρει. «Ζητάμε βοήθεια από τον κόσμο. Είτε να μας παραχωρηθεί κάποιος χώρος ή κάποια οικονομική βοήθεια ώστε να μετακινηθεί το καταφύγιο γιατί βάσει νόμου πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις», δηλώνει.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας

Προς τούτο, όπως αναφέρει, «οι εθελοντές του καταφυγίου διοργανώνουν την Παρασκευή διαμαρτυρία για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι κλείνει το καταφύγιο και ότι πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και εννοούμε και τα κοινοτικά συμβούλια και τις επαρχίες, ώστε να ανασάνουν τα καταφύγια που λειτουργούν εθελοντικά».

Οι εθελοντές ανακοίνωσαν πως θα προβούν σε ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 14 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως για χρόνια εργάζονται ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, συχνά με περιορισμένους πόρους, για να προσφέρουν τροφή, ιατρική φροντίδα και παρηγοριά σε κάθε ζώο που περνά τις πύλες του καταφυγίου. «Έχουμε δημιουργήσει δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης και αγάπης. Το να βλέπουμε τώρα αυτά τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς σαφές σχέδιο για την ευημερία ή το μέλλον τους είναι καταστροφικό», αναφέρουν και καλούν κάλεσαν άμεσα τις αρχές και το κοινό να σταματήσουν αυτή την απομάκρυνση, μέχρι να υπάρξουν σωστές, διαφανείς και ανθρωπιστικές λύσεις, προσθέτοντας πως η ευημερία αυτών των ζώων πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα.

Ζητάμε σημειώνουν, «τη στήριξη της κοινωνίας, να σταθείτε δίπλα μας, να υψώσετε τη φωνή σας και να δείξετε συμπόνια για τις χιλιάδες αθώες ζωές που εξαρτώνται από εμάς. Βοηθήστε μας να τα προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν ασφαλή, φροντισμένα και αγαπημένα». «Αυτά τα ζώα δεν είναι αριθμοί — είναι ζωές που έχουμε υποσχεθεί να προστατεύουμε», τονίζουν οι εθελοντές.

«Θυματοποιούνται για δεύτερη φορά»

Σε ανακοίνωσή του το Κόμμα γιατα Ζώα Κύπρου, αναφέρει πως «βρίσκεται κοντά και συντάσσεται με τους διαχειριστές του καταφυγίου στην Πάφο. Ένα καταφύγιο με ιστορία, ένα καταφύγιο το οποίο ‘χρησιμοποιήσαν’ και ‘χρησιμοποιούν’ δήμοι και κοινότητες».

Ενώ -όπως σημειώνει- τους βόλευε όλους, και την τοπική αυτοδιοίκηση τώρα που φθάσαμε στο πάρα πέντε κανένας δεν αναλαμβάνει τις σοβαρές ευθύνες που πηγάζουν από την σχετική νομοθεσία περί σκύλου νόμος 184(Ι)2002 και σύμφωνα με το άρθρο 7.-(1) «Η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη να διατηρεί εγκεκριμένα και κατάλληλα υποστατικά για τη φύλαξη σκύλων». Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου κακίζει τις αρμόδιες αρχές αλλά και το ίδιο το κράτος, την βουλή όπως επίσης και την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των ζώων, λέγοντας πως έχουν τραγικά αποτύχει, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει είτε να εφαρμόσουν την νομοθεσία, αλλά και ούτε μέχρι σήμερα και μετά από 23 χρόνια να ψηφίσουν τις αλλαγές του νόμου περί σκύλων.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δώσει το παρόν του στηρίζοντας την εκδήλωση διαμαρτυρίας, ώστε -όπως λέει- «όλοι μαζί θα ζητήσουμε τα αυτονόητα».

Ζητούν αναστολή του διατάγματος του δικαστηρίου

Σύμφωνα με το Κόμμα, υπάρχει διάταγμα του δικαστηρίου με το οποίο καλούνται οι διαχειριστές του καταφυγίου να το εγκαταλείψουν άμεσα και μαζί 2000 ζώα θα πρέπει να εγκαταλείψουν κι αυτά το χώρο. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί άμεσα την κυβέρνηση, και την δικαστική εξουσία όπως ανασταλεί το σχετικό διάταγμα και «με συντονισμένη προσπάθεια όλων μας να βρούμε εκείνες τις λύσεις για να μην θυματοποιήσουμε για δεύτερη φορά τα αθώα τα ζώα, τα οποία ευρίσκονται εκεί λόγω της δικής μας ανευθυνότητας και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα αθώα τα ζώα, που σε τίποτα δεν έφταιξαν».

Καταληκτικά το Κόμμα απευθύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας πως η χώρα μας σε λιγότερο από 50 μέρες αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, και ότι η εικόνα που προβάλλουμε είναι ότι η χώρα μας δεν είναι ευρωπαϊκή και ότι «δεν είναι το νησί της αγάπης, αλλά της κακής διαχείρισης και κακοποιήσεις των ζώων».