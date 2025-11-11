Στην ανακοίνωση πως ιδιωτικό δημοτικό σχολείο δεν πληροί πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας ενημερώνοντας το κοινό. Πρόκειται για το «American Private School (Limassol)».

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το εν λόγω σχολείο «δεν πληροί τις πρόνοιες του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 σε ό,τι αφορά στα πιστοποιητικά καταλληλότητας που πρέπει να προσκομίσει για τις κτηριακές του εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου, το υπουργείο Παιδείας επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες, ως ορίζει η νομοθεσία».

Υπενθυμίζεται ότι ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων, απασχολούν συχνά τη δημόσια σφαίρα, ενώ πολλές φορές τίθενται κι ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Από πλευράς υπουργείου Παιδείας επισημαίνεται ότι το υπεύθυνο γραφείο του για την Ιδιωτική Εκπαίδευση προχωρεί στους απαραίτητους ελέγχους και όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παρεκκλίσεις από πρόνοιες της νομοθεσίας προβαίνει σε όλα τις απαραίτητες ενέργειες.