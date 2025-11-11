Οι ανθρωπογενείς εκπομπές αμμωνίας από τη γεωργία μπορούν να φτάσουν έως την ανώτερη τροπόσφαιρα επηρεάζοντας το παγκόσμιο κλίμα, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Κύπρου και του Ερευνητικού Κέντρου Κλίματος και Ατμόσφαιρας.

Ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Κύπρου αναφέρεται σε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Max Planck Institute for Chemistry και το πείραμα CLOUD του CERN.

Με βάση την έρευνα, οι ανθρωπογενείς εκπομπές αμμωνίας από τη γεωργία μπορούν να φτάσουν έως την ανώτερη τροπόσφαιρα, ενισχύοντας σημαντικά τον σχηματισμό αερολυμάτων και νεφών – με αξιοσημείωτες επιπτώσεις για το παγκόσμιο κλίμα.

Όπως αναφέρεται, η ατμοσφαιρική αμμωνία μπορεί να διπλασιάσει τον αριθμό των ατμοσφαιρικών σωματιδίων σε περιοχές με υψηλές εκπομπές και να οδηγήσει σε αυξημένο σχηματισμό νεφών.

Οι ανθρωπογενείς εκπομπές αμμωνίας, οι οποίες προέρχονται κυρίως από γεωργικές δραστηριότητες όπως η εφαρμογή λιπασμάτων, προβλέπεται να διπλασιαστούν έως το 2100, σημειώνεται.

Ενώ πολλά είναι γνωστά για τις επιπτώσεις της αμμωνίας στην ποιότητα του επιφανειακού αέρα, λιγότερα είναι γνωστά για το πόσο φτάνει στην ανώτερη ατμόσφαιρα και τις επιπτώσεις της εκεί, επισημαίνεται.

