Έχασε το μωρό που κυοφορούσε, για μέρες δεν ήξερε πού να αποταθεί και τι να κάνει, πονούσε και αιμορραγούσε. Αποτάθηκε σε κρατικό νοσηλευτήριο. Της ζήτησαν €100 για να την δουν στο ΤΑΕΠ και την «βάφτισαν» παράνομη. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν την δέχονταν επειδή δεν ήταν δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας και το ασφαλιστικό συμβόλαιο υγείας που διέθετε, ως φοιτήτρια σε κυπριακό πανεπιστήμιο, δεν την κάλυπτε για υπηρεσίες γυναικολόγου.

Απελπίστηκε, κινδύνευσε η ζωή της λόγω μόλυνσης, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της καθυστέρησης στη λήψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τελικά με τη βοήθεια πολιτών κατάφερε να εξασφαλίσει ιδιωτικά τις υπηρεσίες που χρειαζόταν.

«Βίωσα από κοντά τον ρατσισμό μέσα από μια ιστορία που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη», ανέφερε γυναίκα, Κύπρια, που επικοινώνησε με τον «Φ», μεταφέροντάς μας λεπτό προς λεπτό τα όσα έζησε στην προσπάθειά της να βοηθήσει την φοιτήτρια από την Ινδία.

«Η κοπέλα είχε χάσει το μωρό της και αιμορραγούσε για 12 ημέρες με αφόρητους πόνους. Μεταβήκαμε στα Επείγοντα κρατικού νοσοκομείου. Η κοπέλα ήταν σε κακή κατάσταση και δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, οπότε εξήγησα εγώ στους υπεύθυνους τι συνέβαινε. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν δικαιούχος του ΓεΣΥ, αρνήθηκαν να την εξετάσουν, εκτός αν πλήρωνε €100 για να τη δει αρχικά παθολόγος. Η συμπεριφορά του προσωπικού ήταν προσβλητική, ψυχρή και ρατσιστική. Την αποκάλεσαν «παράνομη» και χωρίς καν να ρωτήσουν αν μπορεί να πληρώσει, μου είπαν να την πάρω και να φύγω».

Η κοπέλα, είναι φοιτήτρια στην Κύπρο, όμως «κανείς δεν μπήκε στον κόπο να το εξετάσει. Επειδή δεν ήταν δικαιούχος του ΓεΣΥ την ταμπέλωσαν παράνομη», ανέφερε η γυναίκα και συνέχισε:

«Αργά το απόγευμα της επόμενης ημέρας, η κατάστασή της επιδεινώθηκε με έντονο πόνο και αιμορραγία. Επικοινώνησα με τον γυναικολόγο μου (ιδιώτης εκτός ΓεΣΥ), ο οποίος μας δέχτηκε έκτακτα στις 20:30 το βράδυ. Μετά την εξέταση, μας ενημέρωσε πως υπήρχε μόλυνση από υπολείμματα του εμβρύου και ότι έπρεπε να χειρουργηθεί εντός 48 ωρών για να μη κινδυνεύσει η ζωή της από σηψαιμία. Ο ίδιος σοκαρίστηκε που δεν είχε λάβει ιατρική φροντίδα νωρίτερα».

Η γυναίκα προσπάθησε να εξασφαλίσει πληροφορίες για το κόστος τα επέμβασης από γυναικολογικές κλινικές στην επαρχία διαμονής της.

«Όλοι μου μιλούσαν ευγενικά, μέχρι τη στιγμή που τους ενημέρωνα ότι πρόκειται για Ινδή φοιτήτρια χωρίς ΓεΣΥ. Από εκεί και πέρα, ο τόνος άλλαζε αμέσως: ψυχρότητα, ειρωνεία, απόρριψη. Το κρατικό νοσοκομείο αρνήθηκε εντελώς να με εξυπηρετήσει με τις απλές πληροφορίες που ζητούσα».

Τελικά η επέμβαση έγινε ιδιωτικά και η κοπέλα πλήρωσε η ίδια με μετρητά. «Ήταν η μόνη κλινική που της φέρθηκε σαν άνθρωπο, όχι σαν «παράνομη» ή «ξένη». Μοιράζομαι αυτή την εμπειρία γιατί θεωρώ πως η ρατσιστική συμπεριφορά που αντιμετώπισε αυτή η γυναίκα αντικατοπτρίζει ένα βαθύτερο, επικίνδυνο πρόβλημα».

Η γυναίκα προχώρησε στην υποβολή επώνυμης καταγγελίας στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

«Αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν πρέπει να συμβαίνουν και εμάς ως Ομοσπονδία Ασθενών δεν μας ενδιαφέρει εάν πρόκειται για Κύπριους, Ευρωπαίους ή πολίτες ξένων χωρών. Οι ασθενείς είναι ασθενείς και τα δικαιώματα είναι για όλους τα ίδια», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. «Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ΟΚΥπΥ έχει καθορίσει νέα τέλη για τους μη δικαιούχους του ΓεΣΥ. Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αιμορραγεί και εμείς του ζητάμε προκαταβολικά €100 για να τον δει γιατρός του ΤΑΕΠ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά. Θα αναμένουμε την απάντηση του Οργανισμού βεβαίως για να πούμε περισσότερα».