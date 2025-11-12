Το έργο που επιτελούν τα Ηνωμένα Έθνη σ’ ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασαν σήμερα εκπρόσωποι του διεθνούς οργανισμού τονίζοντας πως κάθε κοινό έργο είναι ένα βήμα προς ένα ενωμένο νησί. Το έργο του ΟΗΕ στην Κύπρο κινείται πάνω στο τρίπτυχο: ειρήνη, ανάπτυξη και διάλογος.

Πέραν από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, UNFICYP, το έργο του ΟΗΕ στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες που είναι:

· Η Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ προωθεί τον διάλογο και την εμπιστοσύνη μεταξύ των ηγετών και των εκπροσώπων των κοινοτήτων.

· Το UNDP Κύπρου υλοποιεί έργα, εργάζεται για την αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία του περιβάλλοντος και για τη νεολαία.

· Η ομάδα Πολιτικών Υποθέσεων της UNFICYP βοηθά τις τοπικές ομάδες να συνεργάζονται, να επιλύουν προβλήματα και να χτίζουν την ειρήνη από τη βάση.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, στο Λήδρας Πάλας, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, σημείωσε πως «για πάνω από έξι δεκαετίες ο ΟΗΕ εργάζεται για τη διατήρηση της ειρήνης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την προσέγγιση των κοινοτήτων σ’ αυτό το νησί».

Σύμφωνα με τον κ. Σιντίκ «ακόμη και χωρίς πολιτική λύση, οι άνθρωποι συνεχίζουν να έρχονται κοντά, ξεπερνώντας τις διαφορές τους». Αυτό, όπως είπε, γίνεται «είτε μέσω του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος ή των επιχειρήσεων, αυτές οι κοινές προσπάθειες συμβάλλουν στην οικοδόμηση γεφυρών. Κάθε κοινό έργο είναι ένα βήμα προς ένα πιο ενωμένο και ανθεκτικό νησί».

Η Αποστολή Καλών Υπηρεσιών

Ο Σεργκέι Ιλιαριόνοβ, συντονιστής της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, σημείωσε ότι από το 2017 (οπόταν και έχουν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις) επικεντρώνονται στη διευκόλυνση των Τεχνικών Επιτροπών – οργάνων που συστάθηκαν από τους δύο ηγέτες της Κύπρου στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σημείωσε πάντως ότι κατά την τελευταία διετία έχει σημειωθεί μεγαλύτερη κινητικότητα στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας έχει εμπλακεί προσωπικά στο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εντατικοποίηση του διαλόγου οδήγησε σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης οι οποίες έχουν συμφωνηθεί και είναι:

· Η δημιουργία μιας Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία

· Αποναρκοθέτηση του νησιού

· Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, τα μικροπλαστικά και την ποιότητα του αέρα

· Η αποκατάσταση των νεκροταφείων και στις δύο πλευρές του νησιού

· Η ανταλλαγή έργων τέχνης και αντικειμένων

· Συμβουλευτικό όργανο για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

· Κατασκευή ηλιακών συλλεκτών στη ζώνη ασφαλείας προς όφελος και των δύο κοινοτήτων

· Και το άνοιγμα 4 επιπλέον σημείων διέλευσης.

Αναφερόμενος στο έργο των Τεχνικών επιτροπών ανέφερε ότι κάποιες εξ αυτών λειτουργούν από το 2008 με τα μέλη τους να ασχολούνται με μια σειρά σημαντικών ζητημάτων προσπαθώντας να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των Κυπρίων. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ζητημάτων, όπως πολιτιστική κληρονομιά, υγεία, περιβάλλον, εκπαίδευση, διασταυρώσεις, ισότητα των φύλων, οικονομικά και εμπορικά θέματα, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και πολιτισμός.

Το γραφείο του UNDP στην Κύπρο

Το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στοχεύει από δικής του πλευράς του στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην ενθάρρυνση της συνεργασίας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο το νησί.

Ο επικεφαλής του προγράμματος, Γιαχονγκρί Χαϊντάροβ, σημείωσε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθώντας την ειρήνη, τη συμφιλίωση και την κοινή ευημερία. Τόνισε παράλληλα πως «η βιώσιμη ανάπτυξη και η ειρήνη πάνε χέρι-χέρι».

Ο κ. Χαϊντάροβ ανέφερε ακόμα ότι «ο χρηματοδοτούμενος από την ΕΕ Μηχανισμός Τοπικών Υποδομών, που ξεκίνησε το 2018, βελτιώνει τις βασικές υποδομές με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και την υποστήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής, έχει υποστηρίξει πάνω από 20 έργα στους τομείς της διαχείρισης λυμάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της κοινωνικής ανάπτυξης και της υγείας».

Το τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Η Αμπιμπόλα Άινα, αναφέρθηκε στο τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ το οποίο όπως είπε «βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικοδόμησης συνεργασίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της ανέφερε: «Οι συνεργασίες της UNFICYP με τους Κύπριους, με την υποστήριξη της διπλωματικής κοινότητας, παραμένουν κεντρικής σημασίας για την αποστολή της ειρήνευσης. Η αποστολή εργάζεται για τη διεύρυνση του πλαισίου ειρήνευσης μέσω της εμβάθυνσης της συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινοτικές ενώσεις, μέσα ενημέρωσης και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο στόχος είναι απλός αλλά φιλόδοξος: να διασφαλιστεί ότι η ειρήνευση θα γίνει μια πραγματικά νησιωτική, κοινοτική προσπάθεια».

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν ξεχώρισε το πρόγραμμα «Νέοι πρωταθλητές των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ειρήνη» που βρίσκεται πλέον στο πέμπτο λειτουργίας του. Καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις ανάμεσα σε επιχειρηματίες που έχουν δημιουργήσει νέες συνεργασίες.