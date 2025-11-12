Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 60 κλήσεις για βοήθεια στην Επαρχία Λευκωσίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας, οι κλήσεις αφορούν κυρίως περιοχές του Στροβόλου, της Έγκωμης, της Λακατάμιας και της παλιάς Λευκωσίας, με τα περιστατικά να σχετίζονται κυρίως με ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων και απομάκρυνση νερών από δημόσιους δρόμους.

Σε ένα περιστατικό στη Λακατάμια, μαθητές που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο το οποίο εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένο δρόμο, οδηγήθηκαν με ασφάλεια σε ασφαλές σημείο από τα πληρώματα της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση των περιστατικών επιχειρούν εννέα συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχει γίνει ανάκληση προσωπικού. Στο έργο συνδράμουν επίσης ο ΕΟΑ Λευκωσίας, ομάδες των οργανωμένων εθελοντικών συνόλων Support CY και ΕΤΕΑ, καθώς και ένα συνεργείο της Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δρόμοι στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως και Ερυθρού Σταυρού, στη Λευκωσία, έχουν κλείσει για την τροχαία κίνηση, λόγω υπερχείλισης γεφυριών.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τις πιο πάνω περιοχές και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.