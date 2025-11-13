Κλιμάκιο του Τμήματος Αρχαιοτήτων αναμένεται να μεταβεί τις επόμενες ημέρες στη μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, μετά τις ρωγμές που προκάλεσε η σεισμική δόνηση της Τετάρτης σε διάφορα σημεία του μοναστηριακού συγκροτήματος.

Ο Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος της μονής Λεόντιος ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι θα προβούν σε καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τον Ηγούμενο, τουλάχιστον δύο ρωγμές εντοπίστηκαν και στον ναό της μονής, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Πάφου, όπου σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Στο βόρειο κλίτος έχει σχηματιστεί μια παράλληλη γραμμή πάνω στο ζωγραφικό διάκοσμο, ενώ μεγάλη ρωγμή μήκους περίπου έξι μέτρων εμφανίστηκε στον διάδρομο έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής μονής, καθώς και σε δωμάτια του μοναστηριού.

Ζημιές από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν επίσης σε διατηρητέο κτίριο στην οδό Αθηνάς, στο κέντρο της Πάφου. Επιπλέον, στην κοινότητα Κελοκεδάρων, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, κατέρρευσε παλιό τείχος.

Στον δρόμο Πάφου–Τσάδας σημειώθηκε πτώση βράχων στο οδόστρωμα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρά άμεσα στον καθαρισμό του δρόμου.

Εξάλλου, νέα σεισμική δόνηση γύρω στις 06:46 το πρωί της Πέμπτης έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Πάφο.

ΚΥΠΕ