Στις ελεύθερες περιοχές επέστρεψαν και βρίσκονται τώρα στα σπίτια τους, με τους οικείους τους, οι τρεις από τους πέντε Ε/κ που είχαν «συλληφθεί» στις 19 Ιουλίου στα κατεχόμενα και «αθωώθηκαν» από το «στρατιωτικό δικαστήριο» την περασμένη Παρασκευή.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι τρεις Ε/κ μετέβησαν το απόγευμα στο κατεχόμενο Τρίκωμο απ’ όπου παρέλαβαν τις ταυτότητες και τα προσωπικά τους αντικείμενα που κρατούνταν στο εκεί «αστυνομικό τμήμα» και στη συνέχεια ο ένας πέρασε στις ελεύθερες περιοχές από κοντινό σημείο διέλευσης, ενώ οι άλλοι δύο πέρασαν από σημείο διέλευσης στη Λευκωσία.

Στα κατεχόμενα εξακολουθούν να παραμένουν οι δύο εκ των πέντε, ένα ζευγάρι, που αντιμετωπίζουν δύο «κατηγορίες» στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου και η διαδικασία εκεί συνεχίζεται.