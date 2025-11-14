Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προειδοποιεί τους δικαιούχους του ΓεΣΥ για περιστατικά αποστολής ψευδών και κακόβουλων SMS, τα οποία φαίνεται να αποστέλλονται με την ένδειξη «GESY». Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, τα μηνύματα δεν σχετίζονται με τον Οργανισμό ούτε με το ΓεΣΥ και αποσκοπούν στην παραπλάνηση των πολιτών μέσω ψεύτικων συνδέσμων.

Τα SMS ενημερώνουν ψευδώς τους παραλήπτες ότι πρέπει να ακολουθήσουν έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο για «διόρθωση προσωπικών στοιχείων». Στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Ο ΟΑΥ υπενθυμίζει ότι δεν ζητά ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, οικονομικά δεδομένα ούτε ζητά από πολίτες να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μέσω συνδέσμων. Καλεί όσους λάβουν τέτοια μηνύματα να μην ανοίγουν τον σύνδεσμο και να διαγράφουν άμεσα το SMS.