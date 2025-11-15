Μπορεί ακόμη να μην έφτασαν στην Αλυκή της Λάρνακας τα πανέμορφα φλαμίνγκο, ωστόσο, όσοι φτάσουν αεροπορικώς στην Κύπρο ή όσοι περάσουν από την περιοχή, θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα έργο τέχνης προς τιμή τους. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Paparazzi, έπειτα από πρωτοβουλία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας (ΕΤΑΠ), δημιούργησε ένα γκράφιτι με φλαμίνγκο σ’ ένα παλιό ντεπόζιτο που βρίσκεται σε λοφίσκο απέναντι από την μεγάλη αλυκή επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Το έργο τέχνης υλοποιήθηκε με τη στήριξη του υφυπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Λάρνακας και εντάσσεται πλήρως στο τουριστικό branding της Λάρνακας. «Η θεματολογία του είναι εμπνευσμένη από την αλυκή και τα φλαμίνγκο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φυσικά σύμβολα της πόλης. Η πίσω πλευρά του ντεποζίτου, η οποία είναι ορατή από τους αφικνούμενους στο αεροδρόμιο, φέρει το σλόγκαν της Λάρνακας Welcome Back, προσφέροντας ένα θερμό καλωσόρισμα στους επισκέπτες», αναφέρει η ΕΤΑΠ Λάρνακας.

Το έργο βρίσκεται σ’ ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Λάρνακας και θα συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής, αλλά και στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής της πόλης. «Από την Αλυκή και τον παραλιακό δρόμο έως τους επιβάτες που κατευθύνονται προς και από το αεροδρόμιο, το έργο λειτουργεί ως εικαστικός πρεσβευτής της πόλης», υποδεικνύει η ΕΤΑΠ, σημειώνοντας πως τοποθετήθηκαν αυτόνομοι προβολείς ήπιου φωτισμού με φωτοβολταϊκά πλαίσια, εξασφαλίζοντας τη νυχτερινή προβολή του έργου.