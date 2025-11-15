Η Ευρώπη διαθέτει πλέον έναν ολοκληρωμένο και διαδραστικό χάρτη σεισμικού κινδύνου, ο οποίος παρέχει ενισχυμένη γνώση για την πρόληψη και προστασία έναντι μελλοντικών σεισμών. Ο νέος χάρτης, που είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας EFEHR, ενσωματώνει επιστημονικά δεδομένα σεισμολόγων και μηχανικών, προσφέροντας πιο ακριβείς εκτιμήσεις για την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων σε σεισμικά φαινόμενα.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί συνδυασμό γεωλογικών, τεχνικών και δημογραφικών πληροφοριών, επιτρέποντας την αποτύπωση των περιοχών με τον υψηλότερο σεισμικό κίνδυνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η εκτίμηση σεισμικού κινδύνου –ή σεισμικού ρίσκου– αφορά τον προβλεπόμενο αντίκτυπο των μελλοντικών σεισμών στις υποδομές και την ασφάλεια των πολιτών. Για τον υπολογισμό του απαιτούνται στοιχεία σχετικά με την πυκνότητα των κτιρίων και του πληθυσμού, τη δομική ευπάθεια, καθώς και τις τοπικές γεωλογικές συνθήκες.

Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό χάρτη για τον σεισμικό κίνδυνο.

Με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Σεισμικού Κινδύνου ESRM20 το 2020, η Ευρώπη απέκτησε την πρώτη ανοικτή και εναρμονισμένη βάση για τον υπολογισμό του σεισμικού κινδύνου. Το μοντέλο επισημαίνει ότι παλαιότερα κτίρια, πυκνοκατοικημένες περιοχές και περιοχές υψηλής σεισμικότητας οδηγούν τον χάρτη κινδύνου. Παρά την ύπαρξη σύγχρονων κανονισμών, χιλιάδες παλιά ή ανεπαρκώς ενισχυμένα κτίρια παραμένουν υψηλού κινδύνου.

Στον χάρτη διακρίνονται με κόκκινο χρώμα οι περιοχές της Κύπρου που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.

Η κατηγοριοποίηση των περιοχών – Οι πιο επικίνδυνες

Η κοινοπραξία EFEHR και η βάση δεδομένων EM-DAT καταγράφουν ότι κατά τον 20ό αιώνα, οι σεισμοί προκάλεσαν πάνω από 200.000 θανάτους στην Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες απώλειες σε Ιταλία και Τουρκία. Ο χάρτης κινδύνου κατηγοριοποιεί περιοχές σε ζώνες χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου, βοηθώντας στον αντισεισμικό σχεδιασμό και στη λήψη προληπτικών μέτρων.

Με τη χρήση της πλατφόρμας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συγκρίνουν τον σεισμικό κίνδυνο μεταξύ χωρών, να βελτιώσουν τα μέτρα πρόληψης και να μειώσουν τις πιθανές οικονομικές και ανθρώπινες απώλειες.

Οι πιο επικίνδυνες περιοχές στην Ευρώπη περιλαμβάνουν την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αλβανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, με πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Αθήνα, η Κατάνια και το Βουκουρέστι να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλές σεισμικές απειλές.

