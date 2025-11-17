Από το Μάιο του 2023, κανένας επιθεωρητής, καμία επιθεωρήτρια, σύμβουλος μαθήματος, παιδαγωγός, εμψυχωτής, λειτουργοί του υπουργείου Παιδείας, μέλος της Σχολικής Εφορείας κ.λπ. δεν έχουν επισκεφθεί τα σχολεία στα κατεχόμενα εδάφη μας.
Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απαίτηση των Τούρκων υποβολής γραπτής αίτησης στο ψευδοκράτος, ούτως ώστε να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε από την Κυπριακή Δημοκρατία να επισκεφθεί τα σχολεία.
Το θέμα που έχει αναδειχθεί προσφάτως στο πλαίσιο της επιτροπής Παιδείας της Βουλής από αρμόδιους φορείς, επισημαίνεται και στην ετήσια έκθεση του υπουργείου Παιδείας για το 2024. Όπως αναφέρεται, το θέμα της απαγόρευσης επισκέψεων στα σχολεία των κατεχομένων, το χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών.
Επίσης, το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι παρά τα προβλήματα αυτά που δημιουργούνται από τις «αρχές» του ψευδοκράτους, «η παρεχόμενη εκπαίδευση προς όλους τους μαθητές των κατεχόμενων σχολείων κρίνεται ικανοποιητική».
Το Υπουργείο φρόντισε να αποσταλούν στα σχολεία όλα τα απαραίτητα βιβλία, υλικά και διδακτικά μέσα και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες των κατεχόμενων σχολείων, για στελέχωση, με το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία, αναφέρεται ότι τη σχολική χρονιά 2023-2024 στα κατεχόμενα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (και Προδημοτικής) φοίτησαν συνολικά 32 παιδιά και δίδαξαν οκτώ εκπαιδευτικοί.
Συγκεκριμένα:
-Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου: 18 παιδιά και τέσσερις εκπαιδευτικοί
-Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη: Ένα παιδί και ένας εκπαιδευτικός
-Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου: 13 παιδιά και τρεις εκπαιδευτικοί
Αξίζει να σημειωθεί ότι και τη σχολική χρονιά 2023 – 2024 καταγράφηκαν και πάλι τα γνωστά προβλήματα: Λογοκρισία βιβλίων, άρνηση αποδοχής κάποιων εκπαιδευτικών και προσπάθεια περιορισμού ή ελέγχου της δράσης των σχολείων.
Εξάλλου, στην ετήσια έκθεση του υπουργείου Παιδείας γίνεται και αναφορά στην ιστορία των σχολείων που λειτουργούν στα κατεχόμενα μας εδάφη. Όπως καταγράφεται, το Δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου είναι το μοναδικό ελληνικό δημοτικό σχολείο που λειτουργεί στα κατεχόμενα εδάφη μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής. Εντάχθηκε στον θεσμό των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων το 2003, με τη φοίτηση των παιδιών να παρατείνεται μέχρι τις 3:05μ.μ. ή μέχρι τις 4:00μ.μ., κατόπιν επιλογής των γονέων/κηδεμόνων.
Από τον Ιανουάριο του 2006, στον πιο πάνω θεσμό, συμμετείχαν και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου. Από τη σχολική χρονιά 2018-2019 το Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου λειτούργησε ως ξεχωριστό Προαιρετικό Ολοήμερο. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, τόσο το Δημοτικό όσο και το Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος παραχωρήθηκε στα σχολεία επιπρόσθετος χρόνος για δημιουργική απασχόληση με θεατρική αγωγή.