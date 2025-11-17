Από το Μάιο του 2023, κανένας επιθεωρητής, καμία επιθεωρήτρια, σύμβουλος μαθήματος, παιδαγωγός, εμψυχωτής, λειτουργοί του υπουργείου Παιδείας, μέλος της Σχολικής Εφορείας κ.λπ. δεν έχουν επισκεφθεί τα σχολεία στα κατεχόμενα εδάφη μας.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απαίτηση των Τούρκων υποβολής γραπτής αίτησης στο ψευδοκράτος, ούτως ώστε να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε από την Κυπριακή Δημοκρατία να επισκεφθεί τα σχολεία.

Το θέμα που έχει αναδειχθεί προσφάτως στο πλαίσιο της επιτροπής Παιδείας της Βουλής από αρμόδιους φορείς, επισημαίνεται και στην ετήσια έκθεση του υπουργείου Παιδείας για το 2024. Όπως αναφέρεται, το θέμα της απαγόρευσης επισκέψεων στα σχολεία των κατεχομένων, το χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι παρά τα προβλήματα αυτά που δημιουργούνται από τις «αρχές» του ψευδοκράτους, «η παρεχόμενη εκπαίδευση προς όλους τους μαθητές των κατεχόμενων σχολείων κρίνεται ικανοποιητική».

Το Υπουργείο φρόντισε να αποσταλούν στα σχολεία όλα τα απαραίτητα βιβλία, υλικά και διδακτικά μέσα και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες των κατεχόμενων σχολείων, για στελέχωση, με το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, αναφέρεται ότι τη σχολική χρονιά 2023-2024 στα κατεχόμενα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (και Προδημοτικής) φοίτησαν συνολικά 32 παιδιά και δίδαξαν οκτώ εκπαιδευτικοί.

Συγκεκριμένα: