Καταζητείται ο Ahmad Raslan, 22 ετών, από τη Συρία, κάτοικος Κύπρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση Υποβοήθησης υπηκόων τρίτης χώρας να εισέλθουν στο έδαφος της Δημοκρατίας, διακίνησης Μεταναστών, και Συνδρομής σε απαγορευμένους μετανάστες να εισέλθουν στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.