Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Βεργίνας στη Λάρνακα ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή ή σχέση με τη δεντροφύτευση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 23 Νοεμβρίου από την Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι δεν συμμετέχει ούτε συνδιοργανώνει τη συγκεκριμένη δράση και υπογραμμίζει πως η δεντροφύτευση δεν θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου.

Υπενθυμίζεται πως στην πρόσκληση που εστάλη από την Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου αναφερόταν πως «η φύτευση 48 δέντρων που περιγράφονται ως “σύμβολα ζωής και ελπίδας” γινόταν προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βοήθησε στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας».

Σημειώνεται ότι η δεντροφύτευση, σύμφωνα με την πρόσκληση, θα γίνει στις 11.00 το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου στην οδό Ιωάννη Κακρίδη, στο Λύκειο Βεργίνας.

Με χθεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας σημείωσε πως «η ενημέρωση που είχε ο Δήμος ήταν πως η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου θα προχωρούσε στη φύτευση 50 δέντρων στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής της προσφοράς. Δεν μας είχαν αναφέρει ότι θα πραγματοποιείτο εκδήλωση ούτε γνωρίζαμε πως η δεντροφύτευση θα γινόταν προς τιμήν του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ» είπε και σημείωσε πως «αυτά τα είδαμε στη πρόσκληση που μας απέστειλαν».

Ο κ. Βύρας ανέφερε ακόμα πως «ο Δήμος υπέδειξε στην Εβραϊκή Κοινότητα τον χώρο που θα γίνει η δεντροφύτευση που είναι νησίδα, η οποία βρίσκεται έξω από το Λύκειο Βεργίνας και όχι εντός του σχολείου, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση».

Πρόσθεσε επίσης ότι «από την Εβραϊκή Κοινότητα μάς αναφέρθηκε πως δεν θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση οποιασδήποτε ταμπέλας στο χώρο».

ΚΥΠΕ