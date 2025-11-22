Την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου για την Άμυνα, την Τεχνολογία και την Εθνική Φρουρά που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, εκπρόσωποι της ισραηλινής εταιρείας Rafael παρουσίασαν πρόταση για την ολοκληρωμένη αναβάθμιση των τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου ΒΜΡ-3, τα οποία διαθέτει και η Εθνική Φρουρά,. Σημειώνεται ότι η πρόταση των Ισραηλινών δεν αφορούσε τα κυπριακά οχήματα και έγινε στα πλαίσια της παρουσίασης των δυνατοτήτων της εταιρείας αλλά και της φιλοσοφίας τους για τα νέα δεδομένα του σύγχρονου πεδίου.

Το κεντρικό στοιχείο της πρότασης για αναβάθμιση των σοβιετικής κατασκευής οχημάτων ήταν η αφαίρεση ολόκληρου του πυργίσκου των 100 χιλ., η εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου σταθμού όπλων με αυτόματο πυροβόλο 30 χιλ. και ισραηλινών αντιαρματικών πυραύλων SPIKE, τους οποίους παράγει η ισραηλινή εταιρεία και προμηθεύτηκε πρόσφατα η Εθνική Φρουρά.

Πρόκειται για αναβάθμιση που εκσυγχρονίζει σημαντικά τα οχήματα, τα οποία κατασκευάστηκαν με άλλες προδιαγραφές το 1987. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Φρουρά διαθέτει 43 BMP-3, τα οποία προμηθεύτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90’ για την 28η Επιλαρχία Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΕΤΟΜΑ). Η αγορά τους ανήλθε στα 68 εκατ. δολάρια.

Πηγές του philenews από το Στράτευμα, αναφέρουν ότι η πρόταση δεν εξετάζεται από το ΓΕΕΦ, αν κι αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι ισχυρές διμερείς σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, καθώς και οι εξοπλιστικές συναλλαγές στο πρόσφατο παρελθόν, αφήνουν ανοικτό το παράθυρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος βρισκόταν σε συνομιλίες με το Ισραήλ, για την εξέταση πρότασης για αγορά ισραηλινών αρμάτων μάχης Merkava, ωστόσο, τα γεγονότα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και ο πόλεμος που μεσολάβησε πάγωσαν τις διαπραγματεύσεις.

Ανησυχία για τα ρωσικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς

Τα ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα που βρίσκονται στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς, προκαλούν πονοκέφαλο στο ΓΕΕΦ και το ΥΠΑΜ, σχετικά τόσο με την συντήρηση τους όσο και με την προμήθεια ανταλλακτικών και των πυρομαχικών.

Το προηγούμενο διάστημα, η συζήτηση εστιάστηκε γύρω από τα άρματα μάχης Τ-80, ωστόσο, στην εξίσωση μπαίνει και το ρωσικό τεθωρακισμένο όχημα μάχης ΒΜΡ-3, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής ικανότητας της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές στο παρελθόν, η Κύπρος δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει με ασφάλεια στα ρωσικά οπλικά συστήματα για μια σειρά από αλληλένδετους λόγους, οι οποίοι αφορούν τόσο επιχειρησιακές όσο και γεωπολιτικές παραμέτρους.

Εξαιτίας των απαγορεύσεων σε συναλλαγές με ρωσικές αμυντικές εταιρείες, έχουν παγώσει οι προμήθειες ανταλλακτικών, ενώ η υλικοτεχνική υποστήριξη από τη Μόσχα χαρακτηρίζεται δύσκολη ή και αδύνατη. Το ίδιο πρόβλημα συναντάμε και στην προμήθεια πυρομαχικών, καθώς τα δυτικά πυρομαχικά, δεν είναι συμβατά με τα σοβιετικά συστήματα.

Με αυτά τα δεδομένα, τα ρωσικά συστήματα δημιουργούν το φαινόμενο της ανομοιομορφίας καθώς στην περίπτωση του ΒΜΡ-3, είναι το μοναδικό όχημα της Εθνικής Φρουράς το οποίο χρησιμοποιεί πυρομαχικά 100 χιλ. Η δεδηλωμένη πρόθεση του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, είναι η εφαρμογή της ομοιοτυπίας ιδιαίτερα στα πυρομαχικά, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η υλικοτεχνική υποστήριξη της Εθνικής Φρουράς.