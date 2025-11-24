Με τον νέο χρόνο θα αρχίσει η ακρόαση της υπόθεσης των δύο πρώην μοναχών της Μονής Αββακούμ αφού ούτε και σήμερα κατέστη δυνατό να αρχίσει η κατάθεση μαρτύρων.

Αυτό που εξάγεται από το σημερινή ολιγόλεπτη διαδικασία είναι πως θα γίνει προσπάθεια για παραδεκτά γεγονότα ώστε να κερδηθεί χρόνος στην εκδίκαση της όλης υπόθεσης. Η σημερινή αναβολή δόθηκε γιατί ο δικηγόρος του μοναχού Νεκτάριου, Ευστάθιος Ευσταθίου είναι απασχολημένος σε άλλη υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

Ερωτηθείσα η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής κατά πόσον φέρει ένσταση στην αναβολή, αυτή συμφώνησε αφού όπως ανέφερε, έχει πρόθεση να προτείνει παραδεκτά γεγονότα για να μειωθεί η μαρτυρία που θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο και θα εξοικονομηθεί έτσι δικαστικός χρόνος. Μετά την εξέλιξη αυτή το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανέβαλε την ακρόαση της υπόθεσης για τις 24/2/2026.

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των €63.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και ψευδή φορολογική δήλωση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες. Το Δικαστήριο σήμερα διέταξε όπως οι δύο πρώην αρχιμανδρίτες της Μονής Αββακούμ θα παραμείνουν ελεύθεροι με τους ίδιους όρους, δηλαδή εγγύηση χρημάτων και να υπογράφουν σε αστυνομικό σταθμό.