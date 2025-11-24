Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε τη Δευτέρα ότι θα κληθούν εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό για προληπτική εξέταση όλων των λεωφορείων, σημειώνοντας ότι οι αρχές έχουν υποχρέωση να διερευνήσουν πλήρως την κατάσταση του στόλου.

«Δεν λέω ότι και αυτά [όλα τα οχήματα] έχουν θέμα. Αλλά όταν έχω 14 οχήματα τα οποία μου παρουσιάζουν αυτό το θέμα, τότε εγώ για να νιώθω ήσυχος πρέπει να κοιτάξω όλα τα οχήματα», δήλωσε απαντώντας στα ΜΜΕ στο περιθώριο της υπογραφής σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση Έλληνα εμπειρογνώμονα, ο οποίος μίλησε για κακή συντήρηση σε σχέση με λεωφορεία στα οποία εκδηλώθηκε φωτιά, ο Υπουργός είπε ότι είναι υποχρέωση των αναδόχων στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές να συντηρούν τα οχήματά τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

«Αυτό είναι η βασική μας θέση. Ο εμπειρογνώμονας έχει διαπιστώσει ότι αυτό δεν γινόταν στην περίπτωση των οχημάτων που έχει εξετάσει. Εμείς λέμε ότι προληπτικά έχουμε υποχρέωση πλέον να μπούμε, να δούμε όλα τα οχήματα, διότι σε έναν τύπο λεωφορείων είχαμε νομίζω [θέμα]. Στην Κύπρο κυκλοφορούν γύρω στα 65 τέτοια. Κοιτάξαμε τα 14 και έχουν κάποια θέματα στη συντήρηση. Εγώ λέω ότι προληπτικά θέλω να ξέρω για όλα τα λεωφορεία τι γίνεται για αυτό θα φέρουμε εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, όχι μόνο για να έχουμε αριθμό εμπειρογνωμόνων, αλλά για να έχουμε και μία ανεξάρτητη θέση τι συμβαίνει πραγματικά», εξήγησε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει ευθύνη να συντηρεί το όχημά του με τον κατάλληλο τρόπο.

ΚΥΠΕ