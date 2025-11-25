Γρίπη, κορωνοϊός και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) έκαναν την εμφάνισή τους και στην Κύπρο με τους προσωπικούς γιατρούς, παίδων και ενηλίκων να δέχονται πλέον, σχεδόν καθημερινά, ασθενείς τους με εμφανή συμπτώματα.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και οι γιατροί στην Κύπρο διαπιστώνουν ότι φέτος η γρίπη ήρθε «σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα σε σχέση με το τι συμβαίνει συνήθως», ενώ την περασμένη εβδομάδα κατέγραψαν και σχετικά αυξημένα περιστατικά Covid-19. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, οι παιδίατροι άρχισαν να εντοπίζουν και περιστατικά αναπνευστικού συγκυτιακού ιού ο οποίος ωστόσο, όπως επισημαίνει στην χθεσινή του αναφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων, έκανε φέτος την εμφάνισή του με μια εβδομάδα καθυστέρηση, σε σχέση με πέρσι.

Στην Κύπρο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στον «Φ», η πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας προσωπικών γιατρών Μαίρη Αβρααμίδου, «συνήθως βλέπουμε τα πρώτα μαζικά περιστατικά γρίπης μετά τις 10 Δεκεμβρίου, φέτος αρχίσαμε από τα μέσα Νοεμβρίου ενώ διακρίνουμε και μια αυξημένη δραστηριότητα του κορωνοϊού».

Σχολιάζοντας τις συστάσεις του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Κέντρου την περασμένη εβδομάδα, αναφορικά με το υποστέλεχος «Κ» της γρίπης, η κ. Αβρααμίδου ανέφερε ότι «επίσημα δεν γνωρίζουμε ακόμα αν κυκλοφορεί και στην Κύπρο, ωστόσο φαίνεται να εξαπλώνεται ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται και εδώ».

Τα εμβόλια, συνέχισε, «ενδεχομένως να μη μας καλύπτουν 100%, ωστόσο σίγουρα μας προστατεύουν από τα σοβαρά συμπτώματα και τη νοσηλεία, κυρίως όταν μιλάμε για άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού».

Παρόμοια με την εικόνα που παρουσιάζεται στον ενήλικα πληθυσμό είναι και η εικόνα στα παιδιά, με το βλέμμα να είναι περισσότερο στραμμένο στον RSV, ο οποίος κατά την περσινή χρονιά επηρέασε εκατοντάδες παιδιά, αρκετά εκ των οποίων χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευθούν λόγω σοβαρών συμπτωμάτων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ECDC ανέφερε στην χθεσινή του αναφορά ότι «οι ανιχνεύσεις γρίπης αυξάνονται ραγδαία, κάτι που είναι ασυνήθιστα πρώιμο σε σύγκριση με προηγούμενες εποχές. Η κυκλοφορία του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) είναι χαμηλή, αλλά αυξάνεται αργά».

«Η φετινή εποχή γρίπης έχει ξεκινήσει τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η κυκλοφορία είναι υψηλότερη στα παιδιά ηλικίας 5 – 14 ετών. Πρώιμες αυξήσεις στις νοσηλείες παρατηρούνται σε ορισμένες χώρες, επηρεάζοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά κυρίως ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω».

Σε ό,τι αφορά τον RSV, «αυξήσεις είναι ορατές τόσο στα δεδομένα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όσο και στα δεδομένα επιτήρησης των νοσοκομείων από ορισμένες χώρες, με τα παιδιά κάτω των πέντε ετών να επηρεάζονται κυρίως».

Στην Ε.Ε. όπως και στην Κύπρο και παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες λοιμώξεις άρχισαν ήδη να εξαπλώνονται, οι αρμόδιες Αρχές τονίζουν την ανάγκη για εμβολιασμό, κυρίως των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σε ό,τι αφορά τη γρίπη, η πρόεδρος των προσωπικών γιατρών ανέφερε ότι «η σύσταση αναφέρει εμβολιασμό όλων των ατόμων άνω των 60 ετών αλλά και των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι χρόνιοι ασθενείς, τα ανοσοκατασταλμένα άτομα κ.λπ.».

Ωστόσο, πρόσθεσε, «με τον εμβολιασμό των ατόμων αυτών, αρχίζουμε και εμβολιάζουμε και οποιονδήποτε άλλο πολίτη το επιθυμεί. Όσο περισσότεροι πολίτες εμβολιασθούν, τόσο μεγαλύτερη είναι η κάλυψη για όλους».