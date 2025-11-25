Υπάρχουν συμβόλαια τουρκοκυπριακών περιουσιών σε πεθαμένους, που αν ζούσαν σήμερα θα ήταν 150 ετών, αναφέρθηκε την Τρίτη στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, από τον Πρόεδρο της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νίκος Κέττηρος έκανε λόγο για αδυναμίες του συστήματος και για άμεση ανάγκη ενός μηχανογραφικού συστήματος ώστε να εκλείψουν τέτοια φαινόμενα.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, η οποία εξέτασε επίσης τον Προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων και συζήτησε την πρόταση Νόμου του ΑΚΕΛ για κατάργηση του χρονικού περιορισμού για υποβολή αίτησης στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο κ. Κέττηρος είπε πως κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Διαχείρισης τ/κ περιουσιών, οι ίδιες ο υπηρεσίες παραδέχτηκαν ότι στο νόμο και στους κανονισμούς τους οποίους ψήφισε πριν από λίγους μήνες η Βουλή, υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, τις οποίες με το νέο χρόνο θα φέρουν τροπολογίες για να διορθωθούν.

«Έτσι είναι οι νομοθεσίες, το ξέραμε από την αρχή και είχαμε μπει ότι όταν δουλέψει η νομοθεσία και δούμε πού υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες θα τα διορθώσουμε. Άρα σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθουμε», είπε.

Πρόσθεσε ωστόσο, πως προκάλεσε αίσθηση η καταγγελία του Προέδρου της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Αμμοχώστου ότι υπάρχουν συμβόλαια κλήρων, δηλαδή γεωργικής γης σε πεθαμένους, σε ανθρώπους που αν μετρήσεις στην ηλικία τους είναι 150 χρονών. «Συμβόλαια τ/κ περιουσιών σε 150χρονους», είπε και σημείωσε πως εδώ και 3 χρόνια προσπαθούν να κάνουν μηχανογραφικό σύστημα. «Τουλάχιστον φέτος υπάρχει κονδύλι στον προϋπολογισμό και περιμένουμε τους πρώτους μήνες να κατακυρωθεί η προσφορά για να μπορούν να τους εντοπίζουν», πρόσθεσε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε πως έδωσαν οδηγίες ως Επιτροπή για να κάνουν ελέγχους στα συμβόλαια ούτως ώστε αυτά τα ευτράπελα τουλάχιστον να μην εξαλειφθούν. «Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες παρατυπίες» στη διαχείριση του τουρκοκυπριακών περιουσιών «αλλά όχι και έτσι» πρόσθεσε.

Ακόμη, ο κ. Κέττηρος είπε πως εξέτασαν επίσης και τον προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων που θα οδηγηθεί επίσης στην Ολομέλεια και συνεχάρη τις δύο υπηρεσίες γιατί έγκαιρα ετοίμασαν τους προϋπολογισμούς τους και θα ψηφιστούν πριν το τέλος του χρόνου.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Γιώργος Λυσανδρίδης, σε δηλώσεις του είπε πως ο Προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2026 είναι ισοσκελισμένος με τα έσοδα και έξοδα να ανέρχονται στις 465 χιλιάδες εκ των οποίων οι 337 χιλιάδες αφορούν δαπάνες προσωπικού, δηλαδή συντάξεις, μισθούς, συνεισφορές εργοδότη και αντιμισθίες αποσπάσεων.

Όπως σημείωσε, αυτό καταδεικνύει διαχρονικά, τον περιορισμό που έχει η Ένωση σε ό,τι αφορά τις δράσεις και ενέργειες που μπορεί να υλοποιήσει, καθώς αν αφαιρεθούν και οι άλλες λειτουργικές δαπάνες, απομένουν λιγότερες από 30 χιλιάδες το χρόνο για την παραγωγή έργου, την έκδοση ενημερωτικού υλικού και τη διαφώτιση.

Ο κ. Λυσανδρίδης κάλεσε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση των στεγαστικών σχεδίων, των εισοδηματικών κριτηρίων και της επιδότησης ενοικίου, ώστε να αντισταθμίζουν τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το αυξημένο κόστος ζωής.

Ταυτόχρονα, επανέλαβε τη θέση της Ένωσης για υιοθέτηση ρεαλιστικών και αξιοπρεπών λύσεων προστασίας των κατεχόμενων περιουσιών, που να δίνουν οικονομική διέξοδο και στήριξη στους ιδιοκτήτες, ώστε να μην εξωθούνται στην Επιτροπή Αποζημιώσεων.

Πρόταση Νόμου για Φορέα

Στο μεταξύ, ο Νίκος Κέττηρος είπε πως σήμερα συζητήθηκε η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ για τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, η οποία καταργεί το χρονικό περιορισμό για υποβολή αίτησης.

Με την Πρόταση, όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια, όποτε και αν τα συνήψαν στο παρελθόν, θα μπορούν να αποταθούν στο Φορέα για επιδότηση είναι επιτοκίου.

«Πρέπει να πω ότι οι απόψεις ήταν θετικές από όλες τις πλευρές έναντι της πρότασης, εκφράστηκαν κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν την ουσία της πρότασης νόμου και θα έχουμε την τοποθέτηση ενώπιον της Ολομέλειας. Αυτή η πρόταση νόμου δίνει αξία στις κατεχόμενες περιουσίες, όπως και τα όλα τα προγράμματα όλα του φορέα ισότιμης κατανομής βαρών», είπε και πρόσθεσε πως η κατ’ άρθρο συζήτηση ολοκληρώθηκε και οδηγείται στην Ολομέλεια.

ΚΥΠΕ