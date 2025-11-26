Ένας κατάδικος, σε βάρος του οποίου επιδικάστηκε τελεσίδικη ποινή φυλάκισης 300 ετών στην Τουρκία, για αδικήματα πλαστογραφίας και απάτης, εισήλθε παράνομα στα κατεχόμενα μέσω θαλάσσιας οδού, γράφει η διαδικτυακή Ahbap.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο καταζητούμενος, Φατίχ Φιντάν έφτασε με πλοίο από την Τουρκία στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, χωρίς να διεκπεραιώσει τις προβλεπόμενες “διαδικασίες ελέγχου”.

Εντοπίστηκε χθες στην κατεχόμενη Κερύνεια και οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» με την κατηγορία της «παράνομης εισόδου». Το «δικαστήριο» διέταξε την «κράτησή» του για τρεις ημέρες για τις ανάγκες της έρευνας.

ΚΥΠΕ