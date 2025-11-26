Την έντονη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης στη Λευκωσία, εκφράζει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, παρά τη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το κτήριο παραμένει εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο, ενώ η δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών καταδεικνύει ότι οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, σημειώνεται, ανακοινώσεις και δηλώσεις δείχνουν την πιθανότητα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω αβεβαιότητα για την τύχη του κτηρίου.

Ο Σύλλογος τονίζει πως το κτήριο της Φανερωμένης «αποτελεί σημαντικό τμήμα της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λευκωσίας και πως η επανάχρηση και ανακαίνισή του για σκοπούς φοιτητικής στέγασης και εκπαιδευτικών λειτουργιών θα συμβάλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου, θα ενισχύσει την παρουσία νέων ανθρώπων στην παλιά πόλη και θα προσφέρει ζωτική ώθηση στην τοπική οικονομία και κοινωνία».

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Υπουργείο Οικονομικών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Δήμο Λευκωσίας, «να προχωρήσουν άμεσα σε εποικοδομητικό διάλογο και στην επίλυση των υφιστάμενων διαφορών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι διαδικασίες ανακαίνισης και αξιοποίησης του κτηρίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τους σχεδιασμούς που έχουν ήδη δημοσίως παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια».

Η καθυστέρηση εντείνει τη φθορά ενός ιστορικού κτηρίου που θα έπρεπε ήδη να αποτελεί πρότυπο επιτυχημένης επανάχρησης, αναφέρει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και δηλώνει πως βρίσκεται στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων για παροχή τεχνικής γνώσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και συνεργασίας, με στόχο τη διάσωση, αναβάθμιση και λειτουργική επανένταξη του κτηρίου Φανερωμένης στον αστικό ιστό.

