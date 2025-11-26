Νέα στοιχεία, που ενδεχομένως να σχετίζονται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια, έφεραν οι έρευνες για την απόπειρα φόνου σε βάρος γνωστού προσώπου ηλικίας 47 χρόνων, το πρωί της 31ης Ιουλίου, στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Όπως έγινε γνωστό μέσα από ρεπορτάζ του Αντ1 τα τελευταία 24ωρα εντοπίστηκε σε αποθήκης της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, μία μοτοσικλέτα. Η αποθήκη ερευνήθηκε μετά από πληροφορία που δόθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας και από αυτήν εκτός από τη μοτοσικλέτα βρέθηκαν και άλλα τεκμήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews στη συγκεκριμένη αποθήκη φέρεται να είχε πρόσβαση ο 22χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα φόνου του 47χρονου και διερευνάται κατά πόσον έκλεψε τα κλειδιά. Η μοτοσικλέτα που βρέθηκε, εν τω μεταξύ, διαπιστώθηκε πως κλάπηκε πρόσφατα από τη Λεμεσό.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ο 22χρονος ΣΥΟΠ παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 13 Ιανουαρίου. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες που αφορούν σε απόπειρα φόνου, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών, κλοπή και κλεπταποδοχή.

Ο νεαρός, πέραν από τη μαρτυρία που οδήγησε στη σύλληψή του, συνδέθηκε επιστημονικά, μέσω DNA και με περιλαίμιο που έπεσε από τον δράστη κατά τη διαφυγή του από τη σκηνή της απόπειρας φόνου. Επιπρόσθετα, στο κινητό του τηλέφωνο φαίνεται να εντοπίστηκαν βίντεο, που καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον 47χρονο στόχο και μετά την απόπειρα φόνου. Σε αυτά τα βίντεο φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες στις οποίες κινείται ο 47χρονος και να έκανε μάλιστα φωνητικές περιγραφές. Η Αστυνομία διερευνά εάν στάλθηκαν σε κάποιον αυτά τα βίντεο, με δεδομένο πως συνεχίζονται οι εξετάσεις προς εντοπισμό του ηθικού αυτουργού.

Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 22χρονου στις 17 Νοεμβρίου σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα. Στο σπίτι του εντοπίστηκε πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες το πιστόλι δεν συνδέθηκε με κάποια εγκληματική ενέργεια. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Αστυνομία, άκουσε πυροβολισμούς και είδε ένα πρόσωπο, που επέβαινε σε σκούτερ, να πυροβολεί προς το μέρος του. Ακολούθως ο ύποπτος άφησε πίσω το σκούτερ και διέφυγε πεζός. Σημειώνεται πως ο 47χρονος δεν είχε τραυματιστεί.