Από τις 16 έως τις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ-14/2025», με τη συμμετοχή αεροναυτικών μέσων και τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων από Κύπρο, Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία και Σαουδική Αραβία.

Η Εθνική Φρουρά έλαβε μέρος με το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Ναυτικού και Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου διεξήχθη η τελική φάση της άσκησης, η οποία συνέπεσε με την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV-Day). Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συνοδευόμενος από τον Διοικητή Ναυτικού, Αρχιπλοίαρχο Μηνά Σολομωνίδη.

Η άσκηση συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τακτικό επίπεδο, μέσα από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ευρέος φάσματος αεροναυτικών επιχειρήσεων και κοινών δράσεων.

Από τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Φρουρά, ξεχωρίζει αυτή του Κύπριου αλεξιπτωτιστή ο οποίος φέρει μαζί του την Κυπριακή σημαία και απαθανατίζεται πάνω από την πυραμίδα της Γκίζας.

