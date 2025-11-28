Με τις συντεχνίες του προσωπικού να φωνάζουν για την κατάσταση που δημιουργείται λόγω κυρίως απειλών που δέχονται δεσμοφύλακες από τον υπόκοσμο και να υποβάλλουν διαρκώς αίτημα για λήψη μέτρων, το αρμόδιο υπουργείο έχει προχωρήσει σε σχεδιασμούς για αλλαγές σε πολλές κατευθύνσεις.

Όπως έχει προαγγελθεί, αναμένονται αλλαγές σε διευθυντικό επίπεδο, πιθανότατα ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ με την πλήρη λειτουργία του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, θα επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει για μια και πλέον 10ετία το σωφρονιστικό μας ίδρυμα. Την ίδια ώρα, προωθείται η ανέγερση νέας πτέρυγας πλησίον του συμπλέγματος των Φυλακών, χωρητικότητας 360 κρατουμένων, οπόταν αναμένεται ότι θα επιλυθεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού.

Με την αφαίρεση των κινητών από τα χέρια ορισμένων εγκληματικών στοιχείων που βρίσκονται έγκλειστα στις Φυλακές, εκτιμάται ότι θα τερματιστεί ο σχεδιασμός εγκληματικών ενεργειών και η παράδοση οδηγιών μέσα από τα κελιά, ενώ, ταυτόχρονα, όσοι τους τα προμήθευαν θα χάσουν τεράστια ποσά. Η παράνομη εισαγωγή κινητών στις Φυλακές, πέραν του γεγονότος ότι εξασφάλιζε σε εγκληματίες την επικοινωνία με συνεργούς τους με τον έξω κόσμο, απέφερε σε όσους κατάφερναν να τα περάσουν στα κελιά, τεράστιο κέρδος.

Την ίδια ώρα, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει νέα αναστάτωση στις Φυλακές, παρ’ όλο που κάποια συμβάντα ήταν κοινό μυστικό. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της μετά την κατάθεση κρατούμενης που αναφέρεται σε φοβερούς ισχυρισμούς. Η συγκεκριμένη κρατούμενη είχε κληθεί από τον ποινικό ανακριτή, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, για τις κατ’ ισχυρισμόν συναντήσεις της εντός Φυλακών, ωστόσο, αυτή στο στάδιο εκείνο, δεν ανέφερε οτιδήποτε. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες και αφού είχε ξεσπάσει η υπόθεση των εγγράφων, εξέφρασε πρόθεση να μιλήσει σε ανακριτές.

Τα όσα υποστηρίζει, θα διερευνηθούν μέσα από μαρτυρίες ή τεκμήρια για να διαπιστωθεί αν ισχύουν. Ήδη, έχουν ληφθεί τεκμήρια και μελετούνται, ενώ γίνεται προσπάθεια να ταυτιστούν τα όσα ισχυρίζεται με τρίτους ή με ανεξάρτητη μαρτυρία. Σημειώνεται ότι από μόνη της η μαρτυρία κατάδικου δεν γίνεται πιστευτή από τα Δικαστήρια και χρειάζεται ενισχυτική και ανεξάρτητη μαρτυρία.

Για τους ισχυρισμούς της κρατούμενης, αντέδρασαν χθες ξεχωριστά τόσο η πρώην διευθύντρια Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, που δήλωσε ότι ουδέποτε ήρθε εις γνώση της τα όσα υποστηρίζει, όσο και η πρώην ανώτερη λειτουργός του σωφρονιστικού ιδρύματος, Αθηνά Δημητρίου που διαψεύδει τα πάντα, τονίζει ότι όλα εξετάστηκαν από τον ποινικό ανακριτή που δεν εντόπισε οτιδήποτε μεμπτό και έκανε λόγο για επιλεκτικές αποκαλύψεις που αφορούν ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Στο μεταξύ, χθες, ο κλάδος προσωπικού Φυλακών της συντεχνίας «Ισότητα» με νέα ανακοίνωσή του τονίζει ότι «εδώ και αρκετό καιρό γινόμαστε μάρτυρες μίας κατάστασης εξαιρετικά ανησυχητικής για όλη την κυπριακή κοινωνία κι αυτό γιατί γεγονότα δείχνουν να έχει χαθεί ο έλεγχος της κοινωνικής ευταξίας και να έχει περάσει στα χέρια εγκληματικών στοιχείων, που πληροφορίες τους θέλουν αρκετές φορές να δρουν όχι μόνο έξω, αλλά και μέσα από τις Φυλακές». Όπως αναφέρει η συντεχνία, «μαφιόζικες δολοφονίες, εμπρησμοί, ναρκωτικά και τώρα φτάσαμε να δούμε τον δεύτερο τη τάξει στη Νομική Υπηρεσία να φοβάται για τη ζωή του, επειδή κάποιοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι να κουμαντάρουν πράγματα και να κινούν νήματα με απόλυτη ευκολία, μέσα από το κελί μιας φυλακής».

Σύμφωνα με το προσωπικό των Φυλακών, «είναι επιτακτική ανάγκη να διαχωριστεί με σαφήνεια ο σωφρονιστικός από το διωκτικό τους ρόλο», αφού η αποστολή τους επικεντρώνεται στη φύλαξη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των κρατουμένων και όχι στην αστυνόμευση. Τα μέλη του Κλάδου Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας «Ισότητα» απαιτούν οι έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους, να διενεργούνται αποκλειστικά από την Αστυνομία ή εναλλακτικά, να συσταθεί και να εκπαιδευτεί ειδική ομάδα ελέγχου, πλήρως διαχωρισμένη από το υπόλοιπο προσωπικό επαφής.

Τα μέλη της συντεχνίας του Κλάδου Φυλακών, επαναφέρουν τέλος το αίτημα για σχεδιασμό νέων φυλακών εκτός του αστικού ιστού, ώστε να μπορεί να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι, να υπάρχει ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων και σωστή επανένταξή τους.