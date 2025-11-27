Για την ερχόμενη Δευτέρα κατά την έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, αφέθηκε η λήψη απόφασης για την τοποθέτηση των πέντε νέων γενικών διευθυντών σε υπουργεία, υφυπουργεία και γενικές διευθύνσεις.

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την απογευματινή του συνεδρία, λόγω έλλειψης χρόνου δεν ασχολήθηκε τελικά με το ζήτημα και όπως αναφέρουν πληροφορίες του philenews, το θέμα θα απασχολήσει το Υπουργικό την ερχόμενη Δευτέρα κατά την έκτακτη συνεδρία του, λόγω της επίσκεψης στην Κύπρο της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μέτσολα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, κατά τη συνεδρία της Δευτέρας το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην τοποθέτηση των πέντε Γενικών Διευθυντών μεταξύ των οποίων είναι και η Άννα Αριστοτέλους και στη συνέχεια αναμένεται ότι θα τη θέσει σε διαθεσιμότητα, λόγω της δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμεί εναντίον της σε σχέση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών.

Συνολικά, υπάρχουν επτά κενές θέσεις Γενικών Διευθυντών. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) μέσω της νέας διαδικασίας αξιολόγησης, έχει ήδη επιλέξει και προτείνει πέντε υποψηφίους για διορισμό. Οι πέντε επιλεγέντες, οι οποίοι θα διοριστούν σήμερα, είναι οι εξής: Άννα Αριστοτέλους, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Κυριάκος Ιορδάνους, Πηνελόπη Παπαβασιλείου και Χαράλαμπος Ρούσος.